Calciomercato Inter/ News, il Real Madrid punta tutto su Mauro Icardi (Ultime notizie)

Calciomercato Inter news, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri devono stare attenti al Real Madrid che punta con grande interesse il capitano Mauro Icardi.

05 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Mauro Icardi - La Presse

L'Inter trema per il futuro per quanto riguarda il calciomercato visto che il Real Madrid è piombato su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com pare che la stampa spagnola abbia sottolineato come il vero obiettivo dei blancos sia il capitano dei nerazzurri e non paulo Dybala della Juventus. Questo perché serve più un calciatore di spessore fisico come Karim Benzema che potrebbe lasciare la Spagna nella prossima stagione. Le merengues sarebbero pronti a pagare l'intera clausola rescissoria del calciatore argentino. Difficile che l'Inter possa trattenere il calciatore contro la sua volontà qualora fosse proprio Icardi a chiedere la cessione destinazione Madrid. Intanto la Juventus dorme sogni tranquilli con Paulo Dybala che sembra essere uscito del tutto dal mirino di Florentino Perez e Zinedine Zidane. Icardi rimane in questo momento uno degli attaccanti più forti della categoria e l'Inter non può proprio fare a meno di lui.

AUSILIO IN ARGENTINA PER LAUTARO MARTINEZ

La dirigenza dell'Inter continua a viaggiare per il mondo alla ricerca di talenti. Il prossimo calciomercato potrebbe essere indirizzato proprio verso questa destinazione e cioè alla scoperta di talenti che regalano qualità a una squadra che ha bisogno sicuramente di fare cose importanti per tornare a vincere. Secondo quanto riportato da DiarioChaco.com il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio sarebbe volato in Argentina per recarsi al Cilindro e seguire la sfida Racing Avellaneda-Huracan. Nel mirino c'è sempre Lautaro Martinez, attaccante che l'Inter spera di acquistare a titolo definitivo tra non molto, con l'affare che diventerebbe effettivo in estate. Si parla comunque di una somma attorno ai quindici milioni di euro che rappresentano anche la clausola rescissoria del calciatore. Lautaro Martinez è un attaccante fisico e dotato di un grande senso del gol che potrebbe rappresentare una buona alternativa a Mauro Icardi.

