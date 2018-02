Calciomercato Juventus/ News, osservatori bianconeri volano in Turchia per Harun Tekin (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: osservatori bianconeri volano in Turchia per seguire da vicino Harun Tekin nel match Bursaspor-Besiktas.

05 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Beppe Marotta - La Presse

La Juventus guarda anche campionati meno in vista come quello turco, alla ricerca di calciatori che possano diventare protagonisti della sessione di calciomercato dell'estate prossima. Secondo quanto riportato da Milliyet venerdì scorso degli osservatori bianconeri erano presenti sugli spalti dello stadio di Bursa per seguire il match Bursaspor-Besiktas terminato col risultato di 2-2. Nel mirino ci sarebbe Harun Tekin portiere classe 1989 dei padroni di casa. La sensazione è che i bianconeri siano alla ricerca di un vice Szczesny per la prossima stagione qualora Gigi Buffon decida davvero di appendere i guanti al chiodo. I bianconeri hanno seguito diverse volte Harun Tekin che si sta confermando estremo difensore di assoluta affidabilità che arriverebbe a Torino per fare il secondo. Non è da escludere che se Buffon dovesse prolungare il portiere turco possa arrivare per fare il terzo al posto di Carlo Pinsoglio.

DUELLO COL BORUSSIA PER TAH

La difesa della Juventus è tornata ad essere imperforabile, ma l'età media del reparto non fa di certo dormire sonni tranquilli a Beppe Marotta e soci. E' così che il calciomercato dei centrali viene sondato con grande interesse già per la prossima sessione estiva nonostante in rosa ci sia già Daniele Rugani presto raggiunto da Mattia Caldara. Secondo quanto raccontato da Tuttosport però i bianconeri sarebbero ancora su Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Sempre secondo il quotidiano piemontese si potrebbe scatenare una vera e propria asta di calciomercato l'estate prossima con il Borussia Dortmund interessato a questo forte centrale. Tah è un classe 1996 dotato di un fisico davvero importante, i suoi 194 centimetri però non ne pregiudicano la velocità sullo stretto che gli permette di essere sempre puntuale e preciso negli interventi anche per una buona tecnica nei fondamentali.

