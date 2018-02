Calciomercato Milan/ News, Branchini: offerte per Cutrone? Incedibile (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il procuratore Giovanni Branchini ha raccontato il momento di Patrick Cutrone che è incedibile per i meneghini.

05 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Patrick Cutrone - La Presse

Patrick Cutrone alla fine della sessione di calciomercato della scorsa estiva era stato a un passo dal Crotone, con Vincenzo Montella che lo aveva bloccato per alcuni gol nelle amichevoli estive. L'attaccante ha avuto la possibilità di giocare anche con continuità con la maglia rossonera, dimostrando di essere pronto per giocare in Sere A. Del suo futuro ha parlato il procuratore Giovanni Branchini ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sottolineando: "Patrick Cutrone sino a questo momento è stato bravo, ma anche chi gli è stato vicino lo ha messo nelle migliori condizioni. Dico solo che ora vale come un centravanti titolare del Milan. Ha avuto delle offerte? Quando non era ancora famoso. Ora nessuno si avvicina al calciatore perché sanno che è incedibile". La sensazione è che Patrick Cutrone diventerà titolare inamovibile nella squadra rossonera a prescindere di chi si accomoderà sulla panchina l'anno prossimo.

JANKTO E BARAK NEL MIRINO

La gara Udinese-Milan ha rinforzato l'idea che i rossoneri possano puntare a due calciatori dei friulani per la sessione di calciomercato della prossima estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello sport nel mirino c'erano Antonin Barak e Jakub Jankto che sono da considerarsi due profili davvero molto interessanti per il futuro. Il club meneghino dovrà fare molta attenzione anche a diversi club che sono su di lui da molto tempo come la Juventus di Massimiliano Allegri. Sono entrambi due interni di centrocampo anche con caratteristiche diverse. Barak è infatti molto più offensivo, mentre Jankto ha maggiori capacità nel contrasto. Il buon rapporto tra Massimo Oddo, ora allenatore dell'Udinese e in passato calciatore rossonero, potrebbe favorire la trattativa con i rossoneri che sperano di mettere a segno un colpo interessante in vista del futuro. Sarà interessante capire cosa accadrà da qui alla fine della stagione.

© Riproduzione Riservata.