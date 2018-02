Calciomercato Napoli/ News, Younes chiede la rescissione dell'accordo con gli azzurri? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ancora voci sul futuro di Amin Younes che avrebbe chiesto la rescissione anticipata agli azzurri.

05 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Amin Younes - La Presse

Sta diventando una telenovela la storia legata al giovane tedesco dell'Ajax Amin Younes. Il calciatore di origini libiche nel calciomercato di gennaio ha firmato un accordo con il Napoli per sostenere le visite mediche e passare anticipatamente in azzurro prima della scadenza naturale del suo contratto. Il calciatore poi però è misteriosamente tornato in Olanda tra chi diceva che aveva problemi famigliari e avrebbe rinviato l'arrivo in estate e chi invece sottolineava come dietro ci fosse il Bayern Monaco. Fatto sta che la situazione ancora non è stata chiarita e Repubblica alimenta le possibilità di vedere il calciatore rompere l'accordo con gli azzurri. Pare infatti che il calciatore dell'Ajax abbia deciso di chiedere la rescissione anticipata al Napoli. Rimane comunque in piedi la voce di uno Younes non favorevolmente impressionato dai suoi giorni in Campania, nonostante tutte le smentite arrivate dopo che questi rumors si erano sviluppati.

CARNEVALI TORNA SU POLITANO

L'affare Matteo Politano al Napoli ha monopolizzato l'attenzione delle ultime ore della sessione di calciomercato di gennaio appena trascorsa. Il calciatore doveva passare dal Sassuolo al Napoli di fronte a un'offerta davvero difficile da rifiutare. Tutto sembrava fatto con la trattativa di calciomercato che è saltata per mancanza di tempi tecnici o almeno così è sembrato essere. E' tornato a parlare del caso l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha sottolineato come la Juventus abbia chiesto solo informazioni e non abbia provato a imbastire nessuna trattativa. Il Napoli ora avrà sei mesi per decidere cosa fare nel calciomercato della prossima estate quando Matteo Politano può tornare un nome utile anche se la strategia potrebbe cambiare. Molto dipenderà da come andrà la stagione e se ci sarà ancora esigenza di andare ad acquistare esterni con quelle caratteristiche.

© Riproduzione Riservata.