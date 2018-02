Calciomercato Roma/ News, Giroud svela: mi hanno cercato i giallorossi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: nell'intrigo legato a Edin Dzeko chi è andato al Chelsea è stato Oliveir Giroud, questi rivela...

05 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Olivier Giroud - La Presse

Il calciomercato di gennaio della Roma è stato condizionato dal possibile passaggio di Edin Dzeko al Chelsea, ma alla fine il bosniaco è rimasto nella capitale. La squadra di Antonio Conte ha ripiegato su Olivier Giroud che ha lasciato l'Arsenal dove sarebbe stato chiuso da Pierre Emerick Aubameyang. Proprio la punta centrale della nazionale francese ha parlato ai microfoni di TeleFoot, spiegando: "Il Borussia Dortmund era interessato al prestito. C'era anche il Siviglia e a un certo punto il mio agente ha ricevuto una chiamata dalla Roma. La mia scelta è stata chiara e ovvia quando ho saputo che Antonio Conte voleva lavorare con me". Le parole di Giroud fanno capire come la Roma davvero sia stata vicina dal cedere l'attaccante bosniaco anche perché si era mossa per prendere una punta di altrettanto peso specifico. Affare che poi è saltato e ha visto muoversi il solo Emerson Palmieri sull'asse tra Roma e Londra.

I GIALLOROSSI RIVOGLIONO SANABRIA

La Roma sta lavorando anche per il futuro e per questo nel mirino del calciomercato ci sarebbe un calciatore che la maglia giallorossa in passato l'ha già vestita, Antonio Sanabria. Secondo quanto riportato da ElGolDigital.com pare che il Betis Siviglia abbia ricevuto dalla squadra giallorossa una comunicazione di voler riacquistare il calciatore. Antonio Sanbria era stato ceduto agli spagnoli nel 2016 con la possibilità di esercitare il 50% dei diritti economici su una possibile nuova cessione. Se la Roma dovesse esercitare il diritto di riacquisto dovrebbe versare nelle casse dei biancoverdi una cifra attorno agli undici milioni di euro. Antonio Sanabria sta dimostrato in Spagna di essere calciatore di altissimo livello, tanto che su di lui ci sarebbe stato anche il pressing del Barcellona. Non è da escludere che la Roma possa anche acquistarlo per poi andarlo a cedere guadagnando una interessante plusvalenza.

