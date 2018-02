STRINIC AL MILAN? / I rossoneri provano il colpo a parametro zero: a un passo dal terzino ex Napoli

Strinic al Milan? Calciomercato: i rossoneri provano il colpo a parametro zero, messo nel mirino l'ex terzino del Napoli che ora gioca con la maglia della Sampdoria. Tentativo azzurro.

06 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Strinic al Milan? Calciomercato - La Presse

Il Milan è molto vicino all'acquisto a parametro zero di Ivan Strinic, terzino classe 1987 che va in scadenza alla fine della stagione con la Sampdoria. Secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero già chiesto al club blucerchiato di trattare col ragazzo e avrebbero ricevuto l'ok da parte dell'agente anche se ci sono da definire alcuni dettagli. Il Milan si deve però sbrigare visto che sul calciatore croato ci sono diversi club importanti. Nel calciomercato di gennaio per lui si era parlato anche di un ritorno al Napoli con gli azzurri che dovevano sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam. Al momento però gli azzurri non sembrano interessati a tornare sul ragazzo, con il Milan che ormai è pronto a far apporre la firma di Strinic su un contratto con i loghi della sua società. Staremo a vedere quando arriverà l'ufficialità della trattativa in questione.

LA CARRIERA DEL GIOCATORE

Ivan Strinic è nato il 17 luglio del 1987. Il terzino è stato acquistato quando aveva appena diciannove anni a Le Mans 2 che gli da la possibilità di esplodere da professionista. Da quel momento in un paio d'anni arriva all'Hajduk Spalato passando dal Hrvatskyi Dragovoljac. Nel 2011 la svolta perché firma con il Dnipro dove gioca da titolare per quattro anni e si mette in evidenza anche in Europa. Il Napoli lo acquista nel gennaio del 2015 a parametro zero, facendogli firmare un contratto quadriennale. In azzurro si trova di fronte il pesante duello con Faouzi Ghoulam che è il titolare inamovibile. Così è costretto a lasciare l'azzurro nell'agosto del 2017 firmando un contratto di un anno con la Sampdoria. In blucerchiato Strinic è tornato a giocare da titolare, dimostrando di essere calciatore serio e dotato di grande qualità. A giugno il suo contratto va in scadenza e il Milan sta pensando seriamente di portarlo in rossonero.

