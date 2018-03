Milan, Raiola su Donnarumma/ "Fossi solo io a decidere, andrebbe via dai rossoneri!"

Milan, Raiola su Donnarumma: il procuratore del portierone rossonero spinge affinché questi lasci la squadra alla fine della stagione. Attenzione al Paris Saint German forte su di lui.

01 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Raiola su Donnarumma - La Presse

Gigio Donnarumma lascerà il Milan alla fine della stagione? Difficile capirlo perché le voci sul suo futuro sono discordanti e il calciatore al momento non si sbilancia. C'è chi però ha già preso una decisione e cioè il suo agente Mino Raiola, da sempre pronto a spronare il calciatore a lasciare i rossoneri per una big europea. Il noto procuratore è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Rai Sport, l'intervista completa andrà in onda domani a Calcio&Mercato intanto però escono le prime parole: "Gigio Donnarumma ha fatto una scelta, quella di restare al Milan. Io rispetto la sua decisione, ma se mi dovesse chiedere di andare via mi metterei subito al lavoro. Ci sono per lui richieste importanti per lui. Se fosse per me dovrebbe andare via subito dal Milan". Le parole di Mino Raiola sicuramente non faranno piacere al Milan che l'estate scorsa ha fatto più di un passo per cercare di avere un rapporto sereno con lui.

LA GRANDE PROVA IN COPPA ITALIA

Se il Milan è tornato a fare bene è anche merito della difesa che ha blindato la porta di Gigio Donnarumma, nuovamente diventato insuperabile. Specchio di questa situazione è stata la prestazione nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. I rossoneri hanno concesso davvero poco ai biancocelesti e quando necessario l'estremo difensore si è fatto trovare pronto. Ai calci di rigore poi Gigio Donnarumma è stato letteralmente decisivo. I suoi compagni hanno infatti sbagliato i primi due rigori e lui è stato decisivo di due parate che hanno tenuto a galla il Milan fino alla qualificazione. L'imminente decisione sul futuro della porta della Nazionale deve aver risvegliato Gigio dopo un momento molto difficile, ora però serve concentrazione per portare a casa tutti gli obiettivi stagionali ed evitare di farsi sconvolgere dalle voci di calciomercato e le parole sempre più polemiche del suo agente Mino Raiola.

