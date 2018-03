Calciomercato Inter/ De Notaris: Spalletti? Pare non ci sia feeling. Conte? lo escludo (esclusiva)

Luciano Spalletti (LaPresse)

E' un'Inter alla ricerca di risposte sul suo futuro e che guardasala prossima finestra di calciomercato con pure la preoccupazioni di doversi cercare un nuovo allenatore. Sono infatti parecchie le voci che vedono Spalletti lontano da Milano la prossima estate, eppure potrebbe essere troppo presto per fare il toto nome. Tornando al club rimane sempre caldo il tema Icardi: il bomber argentino rimarrà nerazzurro? In caso di addio infatti pare che vi sia già il piano B per la dirigenza dell’Inter ovvero il Gallo Belotti che porrebbe tornare a risplendere sotto nuove insegne. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Spalletti resterà allenatore dell'Inter? Dipenderà molto dalla possibile qualificazione dell'Inter alla prossima Champions anche se voci di corridoio dicono che non ci sia grande feeling con lo spogliatoio nerazzzurro.

Conte potrebbe prendere il suo posto? No lo escludo, non vedo assolutamente Conte sulla panchina nerazzurra della prossima stagione.

Potrebbe arrivare magari Simone Inzaghi? Ha fatto grandi cose con la Lazio in questi due anni. Non penso però che Lotito se lo lasci sfuggire. Importante è stato anche il lavoro di Tare che ha saputo credere in lui, dimostrandosi ancora una volta un grande dirigente.

Icardi ormai verso l'addio? Se l'Inter non andasse in Champions penso proprio di sì. Potrebbe andare al Real Madrid, un club certamente di prestigio.

Belotti nerazzurro? Se Icardi partisse potrebbe anche arrivare Belotti. Quest'anno non sta disputando una grande stagione e Belotti potrebbe lasciare il Torino per cercare nuovi stimoli. Un grande club come l'Inter sarebbe l'ideale per lui.

(Franco Vittadini)

