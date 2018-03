Calciomercato Juventus/ Badia: Dybala? potrebbe partire, mentre Emre Can… (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Riccardo Badia sui prossimi colpi della Vecchia signora. Dybala pare destinato a partire ma non mancano gli arrivi big.

12 marzo 2018 INT. Riccardo Badia

Paulo Dybala (LaPresse)

E' una Juventus che pensa già al prossimo calciomercato estivo e si prepara a fare grandi colpi, quelli in grado di infiammare i tifosi. Le voci di mercato ci riportano quindi il forte interesse dei bianconeri per Emre Can che dovrebbe arrivare dal Liverpool, mentre i fan sognano il grande ritorno in bianconero di Pogba: da non sottovalutare il probabile addio di Dybala, cercato da parecchie big del calcio europeo. Per parlare del mercato della Juventus abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale sarà il grande colpo della Juventus? Penso che la Juventus nel mercato internazionale possa prendere Emre Can dal Liverpool, una trattativa in ogni caso ormai definita da tempo. Poi potrebbe arrivare anche Cavani che è in rotta col Paris Saint Germain.

E chi dei big potrebbe partire? Marchisio potrebbe lasciare la Juventus, visto che è chiuso da Pjanic e Matuidi. Potrebbe andare a giocare in America. E anche Dybala sembra ormai destinato alla partenza.

Come sarà il futuro di Dybala? Dovrebbe andare al Barcellona o al Real Madrid. Ci sono però ottime possibilità che possa giocare per il Paris Saint Germain. Con la società francese si potrebbe intavolare una trattativa per portare Dybala in Francia e Cavani in bianconero. La Juventus naturalmente potrebbe guadagnarci economicamente da questa operazione di mercato.

Quale giocatore importante della nostra serie A potrebbe vestire la maglia bianconera? Caldara vestirà la maglia bianconera, poi ci sarà il ritorno di Spinazzola. De Vrij dovrebbe arrivare dalla Lazio a parametro zero. E poi la Juventus potrebbe prendere proprio dalla Lazio un giocatore di notevole valore come Milinkovic Savic investendo su di lui anche a livello economico.

Ci potrebbe essere anche l'acquisto di Romagnoli? No, perchè il Milan ha investito tanto su di lui e non vorrà privarsene.

Pogba tornerà in bianconero? Credo che alla fine possa essere difficile visto che il suo ingaggio attuale al Manchester United è il doppio di quanto prendeva alla Juventus.

Insomma sta nascendo una Juventus stratosferica. I dirigenti della Juventus sono molto bravi, la Juventus è abituata a vincere e prepara sempre grandi colpi ogni anno dopo i suoi successi. Anche il prossimo mercato parlerà bianconero.

(Franco Vittadini)

