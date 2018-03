Calciomercato Roma/ Brancaleoni: Di Francesco? deve rimanere a Trigoria (esclusiva)

Calciomercato Roma: intervista esclusiva a Riccardo Bracaleoni sulle prossime mosse giallorosse. Occhi puntati su Di Francesco: il tecnico rimarrà a Trigoria?.

12 marzo 2018 INT. Riccardo Brancaleoni

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

Ci avviciniamo sempre di più al finale della stagione della Serie A e la Roma guarda già alla prossima finestra di calciomercato partendo dalla propria panchina. Di Francesco dovrebbe venir confermato a Trigoria pur con una stagione con qualche alto e basso. Allenatore a parte però non mancano i nomi dati per vicini alla capitale si parla di Berardi e Chiesa, come pure di Verdi, ma non mancano le voci di calciomercato che riguardano possibili nomi in uscita dalla Roma. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Brancaleoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Secondo lei Di Francesco rimarrà alla Roma? Penso e spero di sì, visto che sta anche lavorando bene con una squadra che è stata privata di due giocatori importanti per la formazione giallorossa come Salah e Rudiger. Si vede proprio tra l'altro cosa sta facendo Salal al Liverpool... Di Francesco ha portato la Roma alla qualificazione in Champions nel suo girone e potrebbe anche portarla alla qualificazione ai quarti.

Chi potrebbe arrivare al suo posto? Si parla di Gasperini e Giampaolo ma non hanno ancora l'esperienza in una grande squadra. Gasperini è stato poco all'Inter. Allora meglio proseguire con Di Francesco piuttosto che ricominciare da capo!

Quale sarà il grande acquisto della Roma? Non penso che ci potrebbe essere un grande colpo, potrebbe arrivare Berardi che Di Francesco conosce bene. Berardi più che Chiesa o Verdi che potrebbe andare al Napoli. Sono gli attaccanti italiani che piacciono alla Roma. Sarà anche fondamentale vedere il futuro di Schick fermato spesso da diversi infortuni. Non penso che Mahrez che è stato cercato in passato possa arrivare. Credo che il Leicester come già era successo non possa diminuire il prezzo del suo cartellino.

E quale pezzo pregiato potrebbe partire? Nainggolan ormai rimarrà alla Roma, come Dzeko. La Roma potrebbe invece lasciare partire Alisson e Under che si sta rivelando un vero talento e vale ormai cinquanta milioni.

Florenzi, Pellegrini, i giocatori nati alla Roma potrebbero andarsene? Uno dei due magari. Florenzi dovrebbe restare, è un ottimo giocatore, duttile tecnicamente che rappresenta il futuro della Roma. Potrebbe andarsene magari Pellegrini direzione Juventus.

Pensa ancora che Pallotta voglia costruire una grande Roma? No, non sono di questo parere: per ora non sta facendo grandi acquisti, c'è solo un autofinanziamento. Se poi costruisse lo stadio per la Roma vendererebbe la società!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.