REINA AL MILAN / Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che non molla lo Scudetto

Reina al Milan, visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Reina al Milan - La Presse

Lo 0-0 contro l'Inter ha fatto perdere ufficialmente la testa della classifica al Napoli, ma i suoi senatori non vogliono arrendersi. Tra questi c'è Pepe Reina che pare pronto alle visite mediche col Milan nella giornata di oggi, ma che vuole chiudere la sua avventura in Campania con un grande trofeo. Il portierone, secondo quanto riporta Il Mattino, si sarebbe fatto sentire al termine del match di San Siro, scuotendo la squadra. Pepe Reina avrebbe sottolineato ai suoi compagni di squadra di non voler assolutamente vedere facce tristi perché la corsa allo Scudetto è ancora lunga. Il 4-1 contro la Roma e lo 0-0 contro l'Inter hanno tolto di certo tranquillità a un ambiente dove tutto sembrava girare per il verso giusto in questa stagione. Ora la lotta per il titolo con la Juventus si fa molto più complicata, visto che poi i bianconeri hanno il match point contro l'Atalanta che può portarli a +4. Serve però rimanere uniti in attesa che la squadra di Massimiliano Allegri possa fare qualche passo falso.

VISITE MEDICHE FISSATE?

Pepe Reina è ormai praticamente un giocatore del Milan. Il portiere, ancora al Napoli, secondo Sky Sport effettuerà oggi le visite mediche con il club rossonero per poi firmare un contratto con decorrenza dal primo luglio e cioè quando scadrà il suo accordo con il Napoli. Una trattativa che è andata avanti per mesi e che obbliga il Napoli a pensare al futuro, alla ricerca di un estremo difensore che possa rimpiazzare lo spagnolo soprattutto dal punto di vista caratteriale. Al momento infatti Pepe Reina non offre più le certezze di qualche anno fa a livello tecnico, ma comunque è un vero e proprio leader dello spogliatoio e il calciatore più abituato a vincere della squadra di Maurizio Sarri. Addio al Napoli che arriva dodici mesi dopo quella trattativa con il Paris Saint German che nell'estate scorsa stava per farlo volare in Ligue 1.

