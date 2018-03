Raiola su Bonaventura e Balotelli/ "Richieste importanti per Jack e su Mario..."

Raiola su Bonaventura e Balotelli: il noto agente ha sottolineato che ci sono richieste per il calciatore del Milan e su Supermario ha svelato una possibilità davvero interessante.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Raiola su Bonaventura e Balotelli - La Presse

Mino Raiola quando parla scatena sempre voci di calciomercato con parole che più volte hanno portato anche a polemiche. Stavolta però non si arrabbierà nessuno perché si parla di Mario Balotelli che in scadenza di contratto lascerà sicuramente Nizza a giugno. A Radio Kiss Kiss Napoli il noto procuratore ha sottolineato: "E' ovvio che chi prenderà Mario Balotelli a parametro zero farà un grande affare. Se fossi nel Napoli lo prenderei subito. E' uno degli attaccanti più forti in giro. Maurizio Sarri ha avuto una crescita enormee la piazza azzurra sarebbe per lui ideale. Ci sono tanti calciatori che hanno paura di venire a Napoli, lui chiaramente no". Parole interessanti che però dovranno trovare la verifica di Maurizio Sarri che ha già dimostrato in passato di non schierare in campo calciatori da lui non richiesti.

RICHIESTE IMPORTANTI PER IL CALCIATORE DEL MILAN

Dopo alcune stagioni rese complicate da vari infortuni il centrocampista Giacomo Bonaventura in questa ha dimostrato di essere in grado di fare il salto di qualità. E' normale quindi che inizino a suonare le campane del calciomercato. Ne ha parlato il suo agente Mino Raiola a Rai Sport, che dopo le dichiarazioni di ieri su Gigio Donnarumma torna a scuotere l'ambiente rossonero. Il procuratore ha sottolineato: "Ci sono delle richieste importanti per Giacomo Bonaventura". Difficile pensare che il Milan si possa privare di uno dei suoi giocatori più importanti. Molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo che potrebbe anche decidere di cambiare maglia per andare a giocare la Champions League. Nonostante stia giocando da anni ad alti livelli Bonaventura fino a questo momento non ha mai avuto la possibilità di giocare in Champions e solo in questa stagione ha debuttato in Europa League.

© Riproduzione Riservata.