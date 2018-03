Reina al Milan? / Dalla Spagna arrivano conferme: affare vicinissimo alla conclusione

Reina al Milan? Dalla Spagna arrivano conferme su questo affare di calciomercato: il calciatore del Napoli è vicinissimo al passaggio a parametro zero al club meneghino a fine stagione.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Reina al Milan? - La Presse

Pepe Reina potrebbe molto presto diventare un calciatore del Milan. Il portiere spagnolo però al momento è concentrato unicamente sul tentativo di conquistare lo Scudetto con la maglia del Napoli, anche se ovviamente deve pensare al suo futuro visto che a giugno va in scadenza di contratto ed è libero di trattare con altre squadre. Il calciatore è allettato dalla possibilità di giocare da titolare con la maglia del Milan i suoi ultimi anni di carriera anche se non è da escludere che possa fare semplicemente il secondo. Tutto dipenderà da Gigio Donnarumma che ha giurato eterno amore, ma sul quale sta facendo pressione da tempo il suo agente Mino Raiola che lo vorrebbe veder giocare con la maglia di un top club europeo. Nel caso arrivasse la cessione però il Milan dovrebbe andare a prendere un altro portiere oltre a Pepe Reina anche perché in bilico sarebbe il futuro pure di Antonio Donnarumma.

DALLA SPAGNA ARRIVANO CONFERME

Secondo quanto riportato da As Pepe Reina sarebbe a un passo dal Milan. Il portiere spagnolo del Napoli va in scadenza di contratto alla fine della stagione e potrebbe davvero molto presto firmare con il club rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico pare che i rossoneri abbiano proposto al calciatore un ingaggio biennale da 3.5 milioni di euro, uno in più di quanto percepisce attualmente in azzurro. Nelle prossime settimane ci dovrebbe essere l'ufficialità, sempre secondo il media spagnolo, con il Milan che sta lavorando giorno e notte insieme a Manuel Garcia Quillon, agente del calciatore ex Liverpool, per definire il tutto. Pare che il Milan abbia superato sul fotofinish la concorrenza di diversi club della Premier League che avevano adocchiato Pepe Reina ma soprattutto per fargli fare il ruolo di secondo. Il calciatore compirà ad agosto trentasei anni.

