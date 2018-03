Calciomercato Fiorentina/ Clemente Fratellanza: Chiesa a Napoli, per Balotelli c'è un problema...(esclusiva)

Calciomercato Fiorentina, il punto sulle trattative della squadra viola di Clemente Fratellanza. Il procuratore si è sbilanciato: Chiesa al napoli, Pioli confermato e su Balotelli...

20 marzo 2018 INT. Clemente Fratellanza

Calciomercato Fiorentina, Giovanni Simeone - La Presse

Pioli resterà sulla panchina della Fiorentina o potrebbe arrivare Di Francesco se non rimanesse alla Roma? Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di Semplici, l'attuale tecnico della Spal, che ha già lavorato nel settore giovanile della società toscana. E Chiesa, quale sarà il suo futuro, come quello di Simeone... I Della Valle potrebbero fare un grande colpo con l'ingaggio di Balotelli... Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Clemente Fratellanza. Eccolo in questa intervista a ilSussidiario.net.

Pioli ancora tecnico della Fiorentina? Penso proprio di sì a meno che non sia proprio lui a voler andarsene da Firenze e lasciare la panchina della “viola”.

Potrebbe arrivare Di Francesco? No non credo, Monchi dovrebbe difenderlo fino alla fine e far sì che possa rimanere alla Roma. Del resto Di Francesco non ha lavorato male, con una Roma in fase di ricostruzione e che non poteva puntare a grandi traguardi almeno adesso.

E l'ipotesi Semplici? No credo che possa rimanere Pioli, Semplici è un bravo allenatore e lo sta dimostrando con la Spal. Vedremo poi se la formazione ferrarese riuscirà a rimanere in serie A, sarebbe un risultato molto buono per la Spal, con un Semplici ancora protagonista.

Chiesa alla fine partirà? Questa cosa avverrà sicuramente e tra l'altro lo stesso Napoli l'aveva cercato in passato e tornerà a bussare all porta...

E Simeone... Simeone invece dovrebbe restare a Firenze, continuare a giocare per la “viola”.

Balotelli potrebbe essere il suo sostituto... Balotelli è un ottimo giocatore, che ultimamente sta anche maturando. Credo però che Firenze non sia l'ideale per lui. Solo le grandi città come Roma, Napoli, Milano e Torino con grandi club sono quelle dove potrebbe giocare SuperMario. Ha anche un ingaggio alto, fuori dai parametri della Fiorentina.

(Franco Vittadini)

