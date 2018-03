Calciomercato Genoa / Giuseppe Bofisé: Donadoni al posto di Ballardini, e su Perin...(esclusiva)

Calciomercato Genoa, il punto di Giuseppe Bofisé sul futuro del Grifone in esclusiva ai microfoni de IlSussidiario.net. Nel mirino i destini di Perin, Ballardini e Criscito

20 marzo 2018 Redazione

Calciomercato Genoa - La Presse

Sviluppi di calciomercato rossoblù con la domanda se Davide Ballardini rimarrà sulla panchina del Genoa anche la prossima stagione. Potrebbe forse venire al suo posto Maran che tanto ha fatto bene al Chievo in questi anni. O ci potrebbe essere l'ingaggio di Roberto Donadoni. Sul fronte degli acquisti l'arrivo di Criscito sarebbe molto gradito dai tifosi del Genoa. Da vedere anche il futuro di Perin un vero campione e un vero simbolo di questo grande club che è il Genoa. Lo vogliono il Napoli e altre squadre importanti. Quale sarà il suo futuro... Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Bofisè. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Ballardini resterà al Genoa? Dipenderà da tante cose, se il Genoa per esempio cambierà proprietà, da come finirà il campionato del Genoa. Ballardini sta facendo bene e meriterebbe la riconferma come già era successo in passato quando aveva allenato la formazione ligure. C'è da dire poi che c'è sempre stato un rapporto conflittuale tra lui e Preziosi, di amore e odio. Vedremo cosa succederà la prossima stagione.

Maran potrebbe essere una sua alternativa? No credo che Maran dopo aver fatto bene al Chievo per tanti anni e prima anche al Catania possa andare al Bologna o alla Sampdoria soprattutto se queste squadre cambiano l'allenatore.

E se arrivasse Donadoni... Donadoni è un ottimo allenatore, che potrebbe allenare anche il Genoa che è un club di grandi tradizione e storia. Non penso invece possa andare a un top club, la sua occasione l'aveva avuto al Napoli. Non credo neanche che possa andare al Milan anche se partisse Gattuso. Il Milan infatti in questo caso punterebbe su tecnici di caratura europea.

Criscito tornerà al Genoa? No ha un ingaggio troppo alto. Non andrà però neanche a Napoli e Roma che puntano su giocatori più importanti per vincere. Potrebbe andare magari a squadre di media fascia che possano sostenere il suo ingaggio.

Quale sarà il futuro di Perin? Perin è sempre stato innamorato del Genoa, ne è stato in questi anni la bandiera. Spesso però succede per esigenze di bilancio come avvenne per Ferrara e Cannavaro con Ferlaino di cedere giocatori importanti. E' il calcio moderno. Così penso che Perin dovrebbe partire se arrivasse un'offerta di 25 – 30 milioni. Il Genoa non potrebbe dire di no...

(Franco Vittadini)

