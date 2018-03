Calciomercato Lazio/ Sante Pellegrini: Petagna per l'attacco e Giampaolo al posto di Inzaghi (esclusiva)

Calciomercato Lazio, il punto di Sante Pellegrini: Inzaghi sarà l'erede di Max Allegri alla Juventus e il suo posto alla Lazio sarà preso da Giampaolo. Addio a Milinkovic Savic

20 marzo 2018 INT. Sante Pellegrini

Calciomercato Lazio - La Presse

Vicende e palcoscenici di calciomercato biancocelesti con la domanda se Simone Inzaghi possa rimanere ancora sulla panchina della Lazio. O magari in caso di una sua partenza possano arrivare Giampaolo o magari addirittura Nicola. Petagna poi nell'estate scorsa già cercato dalla Lazio sarà ingaggiato dalla Lazio? E potrebbe partire Milinkovic Savic giovane campione della formazione di Simone Inzaghi. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il punto di Sante Pellegrini. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Simone Inzaghi resterà alla Lazio? Credo proprio che possa rimanere ancora alla Lazio. E' un possibile futuro allenatore della Juventus quando Allegri se ne andrà dalla società bianconera. Per la prossima stagione a meno di un addio di Allegri dalla Juventus dovrebbe rimanere nella società biancoceleste.

Giampaolo al suo posto? Lui mi sembra un ottimo allenatore già in grado di guidare una squadra importante come la Lazio!

E se arrivasse Nicola... No secondo me Nicola deve ancora crescere e dovrà continuare a migliorare, a fare esperienza. Non basta la straordinaria salvezza ottenuta la scorsa stagione col Crotone.

Potrebbe arrivare Petagna? La Lazio lo aveva cercato già la scorsa stagione, in effetti è un giocatore che potrebbe arrivare. Lotito però non è mai disposto a spendere tanto per l'acquisto dei calciatori e potrebbe succedere solo a un prezzo conveniente per la Lazio.

L'Atalanta però se ne priverebbe... L'Atalanta è ormai un club di valore, è società che lavora molto bene a livello giovanile, sostituisce ogni anno i suoi talenti con nuovi talenti. Quest'anno se ne andranno Spinazzola e Caldara alla Juventus, partirà Cristante. Solo Papu Gomez dovrebbe rimanere, è già avanti in età e non sarebbe ideale per un grande club comprarlo. Petagna potrebbe andarsene anche lui visto che merita una grande piazza.

Milinkovic Savic partirà sicuramente? Credo proprio di sì, visto che Lotito non si lascerà sfuggire l'opportunità di cedere un campione così giovane a un prezzo importante. Cercherà di cederlo almeno a cento milioni di euro. La Lazio ha Caceido che il secondo attaccante che affianca Immobile. Petagna è più forte di Caceido e potrebbe essere più ideale per il reparto offerto biancoceleste.

(Franco Vittadini)

