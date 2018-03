Calciomercato Sampdoria/ Pierpaolo Perotto: Torreira andrà via, Oddo in panchina (esclusiva)

Calciomercato Sampdoria, il punto del procuratore Pierpaolo Perotto sui trasferimenti della squadra blucerchiata. Torreira andrà via, non all'Inter, Oddo preferito per la panchina

20 marzo 2018 INT. Pierpaolo Perotto

Calciomercato Sampdoria - La Presse

Il futuro della panchina della Sampdoria è ancora incerto. Giampaolo potrebbe continuare la sua avventura in blucerchiato o magari dirigersi verso qualche grande squadra. Circolano i nomi di Oddo e di Prandelli come suoi possibili sostituti. Castro invece potrebbe arrivare dal Chievo mentre Torreira è oggetto di desiderio di diverse formazioni europee e anche italiane. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pierpaolo Perotto. Eccolo in questa intervista a ilSussidiario.net.

Giampaolo resterà alla Sampdoria? Potrebbe essere visto che le principali panchine dei maggiori club italiani dovrebbero essere occupate per la prossima stagione. Sicuramente Giampaolo sta lavorando bene e potrebbe avere l'opportunità di andare in una grande squadra.

Oddo possibile sostituto? Fa il gioco di Giampaolo, un gioco che mi piace molto e che ho ammirato anche nella partita sfortunata dell'Udinese col Torino. Se Giampaolo partisse Oddo sarebbe un sostituto ideale.

Prandelli potrebbe essere un'alternativa? Non lo vedo, perchè se è vero che aveva portato l'Italia in finale agli Europei dopo di allora ha collezionato solo insuccessi.

Castro dal Chievo alla Sampdoria? Ci potrebbe essere la concorrenza del Torino. Castro piace molto a Petrachi e in passato la società granata lo aveva cercato in due diverse sessioni di mercato. Piace anche a Mazzarri. Vedremo cosa succederà...

Torreira andrà all'Inter? Anche qui bisogna dire ci sono molte società europee che vanno per la maggiore su di lui. Per l'Inter potrebbe essere difficile acquistarlo. Da tener conto che Torreira era nato come punta. Poi alla Sampdoria si è trasformato come centrocampista.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.