Calciomercato Torino/ Giuseppe Boatto: il mercato di Cairo è appeso a Belotti (esclusiva)

Calciomercato Torino, il punto del procuratore Giuseppe Boatto sui movimenti della squadra granata. Belotti stavolta potrebbe partire ma a cifre molto più basse

20 marzo 2018 Redazione

Calciomercato Torino, Andrea Belotti - La Presse

E' un Torino che guarda già alla prossima stagione per vedere se Belotti lasci la maglia granata e parti anche Sirigu. Cosa farà invece Niang, resterà ancora in maglia granata? Un acquisto possibile potrebbe esser quello di Nestorovski dal Palermo. E sarà interessante vedere quale sarà il colpo di mercato del Torino. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto. Eccolo in questa intervista a ilSussidiario.net.

Belotti partirà? Penso che questa cosa potrebbe succedere e non ai prezzi incredibili della scorsa stagione. Poi molto dipenderà da come finirà il campionato del Torino, da cosa vorrà Mazzarri. C'è da dire anche che il Torino di questa stagione era stato disegnato secondo l'idea di calcio di Mihajlovic.

Sirigu resterà al Torino? Credo proprio che questa cosa possa avvenire e Sirigu possa restare al Torino.

Potrebbe arrivare Nestorovski? Potrebbe essere ma tutto dipenderà se il Palermo sarà promosso in serie A. In questo caso il prezzo del suo cartellino potrebbe lievitare molto.

Niang lascerà la squadra granata? Ho sempre detto che Niang non è un grande calciatore tecnicamente, è forte solo fisicamente. Lo vedrei bene solo nel campionato francese.

Quale sarà il colpo di calciomercato del Torino? Dipenderà proprio dall'eventuale cessione di Bellotti. Se il Torino ricavasse tanti soldi potrebbe riinvestirli nel mercato, altrimenti se Belotti rimanesse il Torino dovrebbe fare un mercato diverso, in cui spendere meno soldi.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.