Lautaro Martinez all'Inter, affare fatto!/ Il Borussia Dortmund prova il rilancio, ma Spalletti sorride

Lautaro Martinez all'Inter, calciomercato Inter: È fatta! Il Borussia Dortmund però prova a superare i nerazzurri con un'offerta di circa 55 milioni di euro.

21 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Lautaro Martinez all'Inter - La Presse

Il Borussia Dortmund ha fatto il suo ultimo tentativo per arrivare a Lautaro Martinez come riportato da Fox Sports Argentina. L'attaccante del Racing Avellaneda è stato ormai ceduto all'Inter, ma i gialloneri sono disposti a fare follie per prenderlo. Sul piatto hanno infatti messo 55 milioni di dollari, circa 15 in più di quella che era stata presentata appena tre giorni fa. Nonostante il Racing Avellaneda abbia sottolineato di aver ceduto il calciatore alla squadra meneghina il club tedesco non sembra pronto a rinunciare al possibile colpo, ma è chiaro che se ci fossero già le firme in calce come sembra il contratto non potrebbe essere impugnato in nessun modo. Vanno fatti di certo i complimenti all'Inter per aver messo a segno un colpo di calciomercato davvero molto importante soprattutto in prospettiva futura, questo perché Lautaro Martinez si propone di diventare l'erede delle grandi punte centrali argentine da Mauro Icardi a Gonzalo Higuain.

LA STAGIONE DEL RAGAZZO

Lautaro Martinez all'Inter? L'attaccante argentino passerà in nerazzurro e l'affare sembra essere davvero in via di definizione. L'attaccante classe 1997 è cresciuto nel Racing Avellaneda dove ha dimostrato di essere calciatore di altissimo livello e dal futuro importante. Nella stagione ha siglato 10 reti in Primera Division e una tripletta splendida nell'unica presenza in Coppa Libertadores. Nonostante il fisico non di certo imponente è una prima punta a tutti gli effetti, abile anche a segnare di testa oltre che a muoversi con grande rapidità. Questo però non lo fa diventare un esterno d'attacco, ruolo in cui crescendo potrebbe provare a giocare soprattutto per la sua rapidità. Lautaro Martinez è un ragazzo di grande prospettiva e l'Inter si è mosso più rapidamente degli altri, riuscendo a mettere a segno un colpo per il futuro davvero molto interessante. Che sia lui l'erede di MAuro Icardi?

