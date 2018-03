Calciomercato Napoli/ De Notaris: colpo Suarez possibile! Sirene cinesi per Hamsik, e Jorginho... (esclusiva)

Calciomercato Napoli, intervista esclusiva con Ernesto De Notaris: il procuratore parla delle ultime indiscrezioni che riguardano la società partenopea in entrata e in uscita

Denis Suarez, esterno del Barcellona (Foto LaPresse)

L'indiscrezione di calciomercato è di quelle che ritornano: Denis Suarez, esterno spagnolo che gioca dal 2016 nel Barcellona, potrebbe vestire la maglia del Napoli dalla prossima stagione. Un acquisto importante, che chiaramente porterebbe una ventata di entusiasmo in seno a una società e ad una piazza che stanno già vivendo uno straordinario periodo; oltre al lui però ci sono altri giocatori nel mirino, a cominciare da Simone Verdi e Federico Chiesa già “tentati” dal Napoli negli scorsi mesi, e poi ancora il nuovo portiere che prenderà il posto di Pepe Reina (da Alex Meret a Bernd Leno la lista non è corta), mentre in uscita è incerto il futuro di Jorginho, con Marek Hamsik che a sorpresa potrebbe lasciare nonostante le dichiarazioni d'amore ai partenopei. Per saperne di più, e per fare un punto sul calciomercato del Napoli, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Ernesto De Notaris.

Quale sarà il grande colpo del Napoli del prossimo calciomercato? Potrebbe essere Denis Suarez: non è impossibile prenderlo dal Barcellona, dove tra l'altro ha trovato poco spazio anche a causa di un infortunio.

Ci sarebbero i termini economici per portare a termine l'affare? Direi proprio di sì, quelli potrebbero non essere un problema: sono convinto che, sempre se si incastreranno i giusti pezzi, Suarez potrebbe diventare un giocatore del Napoli.

Acquisto che sarebbe importante, ma nel caso arriverebbe qualcun altro? Credo che il Napoli potrà inserire nella sua rosa qualche giovane di valore. Uno su tutti Enrico Brignola, attaccante del '99 che sta facendo bene nel Benevento, è uno dei migliori giovani del calcio italiano e infatti è seguito da tante big.

La telenovela Federico Chiesa avrà un lieto fine per il Napoli? Penso di no: più che altro, credo che alla fine il Napoli punterà su un altro giocatore con quelle caratteristiche e cioè Simone Verdi.

Capitolo portieri: in pole position c'è sempre Perin? Lui dovrebbe essere il prossimo portiere del Napoli, il suo ingaggio dovrebbe essere sicuro.

In caso contrario, l'alternativa chi sarebbe? Due nomi su tutti: o un giovane come Alex Meret, oppure un portiere esperto come Bernd Leno del Bayer Leverkusen. In ogni caso due nomi che gravitavano già dalle parti di Castelvolturno.

Cosa pensa invece di Hamsik e del suo futuro? Si sente napoletano fino al midollo, ma le scelte possono cambiare a seconda delle opportunità. Quest'anno è stato sostituito parecchio, e si avvicinano gli ultimi anni della carriera: magari non in estate, ma lo slovacco potrebbe andare a chiudere la carriera in Cina.

Negli ultimi tempi si è parlato di un Liverpool fortemente interessato a Jorginho... Per come la vedo io, al momento è molto più probabile che sia Hamsik a partire. Jorignho ormai è un punto fermo del progetto ed è destinato a rimanere.

Con lui resterà anche Maurizio Sarri? Sono certo di sì: che vinca o perda lo scudetto, Sarri resterà almeno per un'altra stagione nel Napoli.

(Franco Vittadini)

