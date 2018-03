Emre Can alla Juventus? / Spunta Ramsey, ma i bianconeri insistono per il tedesco e il Real Madrid...

Emre Can alla Juventus? I bianconeri insistono per il tedesco del Liverpool, ma il Real Madrid è pronto a inserirsi nell'affare. Intanto però spunta per il centrocampo Ramsey dell'Arsenal.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Emre Can alla Juventus? - La Presse

Emre Can non è l'unico obiettivo della Juventus in mezzo al campo, i bianconeri infatti stanno lavorando per portare a Torino un altro calciatore dall'altissimo tasso tecnico per il loro centrocampo. Nelle ultime ore è diventato insistente il nome di Aaron Ramsey che secondo il Sun potrebbe lasciare l'Arsenal qualora i Gunners rinnovassero il contratto a Wilshere ora in scadenza. La Juventus però anche in questo caso dovrà vedersela con un avversario davvero molto forte economicamente come il Manchester United che dai bianconeri presero Paul Pogba per una cifra da sballo nell'estate del 2016. Sicuramente per la Juventus l'acquisto di Aaron Ramsey sarebbe molto importante per aumentare il tasso tecnico del centrocampo e abbassare anche un po' l'età media di un reparto che può contare grande esperienza ma che dovrà prima o poi anche rimodernarsi.

I BIANCONERI INSISTONO, MA IL REAL MADRID PUÒ INSERIRSI

La Juventus continua a fare la corte sul calciomercato a Emre Can, centrocampista tedesco del Liverpool che si libera a parametro zero nel prossimo giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che i bianconeri siano davvero in forte pressing per arrivare al calciatore che gioca agli ordini di Jurgen Klopp, ma anche che ci potrebbe essere l'inserimento del Real Madrid. I blancos infatti potrebbero beffare proprio la Juventus, pronti a mettere sul piatto una cifra molto più alta che potrebbe fare gola ad Emre Can. Il rischio per la Juventus è quella di generare una situazione molto simile a quella che portò Corentin Tolisso al Bayern Monaco dopo mesi di corte sfrenata. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore stesso che potrebbe aver già preso una decisione anche in base alla voglia di confrontarsi con il campionato italiano piuttosto che con la Liga spagnola. Certo è che la Juventus proverà fino all'ultimo a mettere a segno questo colpo di calciomercato.

