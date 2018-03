Roma, Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano, ma gli occhi del calciomercato sono su di lui

Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Alisson - La Presse

La Roma non si smuove, non vuole cedere Alisson Becker. Il tecnico Eusebio Di Francesco e il dirigente Monchi infatti hanno più volte ribadito la loro stima nei confronti di un portiere in continua crescita. Da parte sua Alisson ha promesso, almeno per il momento, amore alla società capitolina. La Roma sa però che la pressione di grandissimi club come Paris Saint German e Real Madrid aumentino la pressione attorno al calciatore e quindi è pronta a scendere in campo. A breve sarà proposto un adeguamento importante al ragazzo che così si sentirà ancor più valorizzato dalla Roma che gli ha dato la possibilità di fare il grande salto di qualità in Europa. A meno di catastrofi poi la Roma si qualificherà anche alla prossima Champions League e questo regala ad Alisson la possibilità di giocare ancora ai vertici anche in Europa. Non è da escludere però che se dovesse rimanere anche quest'estate il calciatore non possa partire poi successivamente, valutazione che sarà fatta poi di anno in anno.

CALCIOMERCATO SCATENATO SUL BRASILIANO

La straordinaria stagione di Alisson Becker alla Roma ha scatenato il calciomercato con diversi club che lo seguono da molto vicino. Se l'anno scorso la sua crescita era stata bloccata dalla presenza ingombrante di Szczesny, ora alla Juventus, in questa stagione ha avuto la possibilità di giocare da titolare praticamente sempre. I meglio informati lo conoscevano già molto bene perché l'ex Internacional dal 2015 è il titolare indiscusso tra i pali della nazionale verdeoro. Reattivo, intelligente, sfrontato l'estremo difensore è anche giovane visto che è appena un classe 1992. Su di lui sono diversi i club importanti che si sono messi su di lui tra cui il Real Madrid e il Paris Saint German. I blancos cercano un degno sostituto a Keylor Navas per migliorare anche tra i pali, mentre i francesi non si sentono sicuri con il giovane Areola che non convince e Kevin Trapp ormai fatto da parte. Riusciranno a convincere la Roma?

© Riproduzione Riservata.