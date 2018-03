ASAMOAH ALL'INTER/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano: come verrà sostituito dai bianconeri?

Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 16.57 Matteo Fantozzi

Asamoah all'Inter - La Presse

Pare ormai fatta per il passaggio di Kwadwo Asamoah all'Inter, terzino ghanese in scadenza di contratto con la Juventus. I bianconeri si ritroverebbero dunque a dover completamente ricostruire la corsia mancina. Questo perché anche Alex Sandro non è sicuro di restare, anzi le quotazioni verso una partenza nel calciomercato estivo sono in picchiata. Di certo a Torino tornerà Leonardo Spinazzola che termina a giugno il suo prestito biennale all'Atalanta ed è pronto a conquistare la maglia bianconera dopo essere cresciuto nella Primavera della Vecchia Signora. Attenzione poi anche a Mattia De Sciglio che potrebbe essere riportato a sinistra con l'acquisto sulla destra di Matteo Darmian. Una rivoluzione in difesa per la Juventus che vuole abbassare l'età media del reparto e riportare anche un po' di italiani in gruppo dopo che negli anni sono diventati sempre di meno. Non è da escludere però che tutto all'improvviso possa saltare con Asamoah magari pronto a firmare un rinnovo a sorpresa. (agg. di matteo Fantozzi)

TROVATA CASA A MILANO

Kwadwo Asamoah all'Inter ora inizia ad essere qualcosa in più di una suggestione, infatti secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il calciatore ghanese avrebbe già trovato casa a Milano dove si trasferirebbe a fine stagione. Va ricordato che l'accordo del calciatore con la Juventus scade alla fine della stagione con i nerazzurri quindi che sono pronti a mettere a segno un colpo interessante a parametro zero. Nelle ultime settimane si era parlato anche della possibilità di vedere il ragazzo rinnovare coi bianconeri, con entrambe le parti che non hanno mai negato questa possibilità. Certo però il calciatore in questo momento è libero di decidere il suo futuro e di trattare con chiunque proverà a prenderlo gratuitamente. L'Inter con l'acquisto di Asamoah prenderebbe finalmente un terzino sinistro affidabile, dopo l'ultimo salto nell'acqua con l'arrivo di Dalbert.

IL MANCATO PASSAGGIO AL GALATASARAY DELL'ESTATE SCORSA

La Juventus era a un passo dalla cessione di Kwadwo Asamoah al Galatasaray l'estate scorsa con l'obiettivo di andare a riportare a casa il giovane esterno prestato all'Atalanta Leonardo Spinazzola un anno prima sulla tabella di marcia. Il ghanese aveva però rifiutato di lasciare Torino, convinto di potersi ritagliare il suo spazio con la squadra di Massimiliano Allegri. L'ex Udinese alla fine ha giocato molto anche in concomitanza con un'annata sfortunata per Alex Sandro che non sembra essere più quello della scorsa stagione. Asamoah ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro con la solita personalità, giocando sempre con grande ritmo e non sbagliando una partita, dimostrandosi totalmente recuperato dal problema fisico al ginocchio che per due anni gli aveva dato molte noie. Abile nella fase difensiva e in quella offensiva sarà fondamentale nella Juventus anche in questo rush finale di stagione.

© Riproduzione Riservata.