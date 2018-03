MIRABELLI BLINDA DONNARUMMA/ "Gigio non si tocca, ma Suso se vuole partire...."

Mirabelli blinda Donnarumma: il dirigente del Milan sottolinea che il portierino della Nazionale non partirà nel prossimo calciomercato, ma lascia libero di cambiare maglia a Suso.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Mirabelli blinda Donnarumma - La Presse

Se Gigio Donnarumma è stato blindato dal direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli non ha avuto lo stesso trattamento lo spagnolo Suso. Il dirigente rossonero, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Noi siamo il Milan e in giro per il mondo sono tanti i club che vorrebbero vestire la nostra maglia. Dal momento in cui un calciatore dovesse smettere di aver voglia di giocare qui prenderemmo in esame le richieste che ci arriverebbero. La clausola sul contratto di Suso è stata una richiesta del suo entourage, la teniamo lì ma non lo mettiamo sul calciomercato. non tratteniamo chi non tiene al nostro progetto". Parole che sanno di divorzio col calciatore spagnolo ex Liverpool e Genoa che alla fine della stagione potrebbe decidere di cambiare aria, pronto magari a giocare subito quella Champions League al momento molto lontana dal mirino del Milan.

"GIGIO NON SI TOCCA"

Gigio Donnarumma è uno dei nomi più chiacchierati sul calciomercato ormai da ben due sessioni. Il portiere lanciato dal Milan infatti potrebbe spiccare il volo verso un top club già nella prossima sessione, eppure non tutti la pensano così. Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha deciso di intervenire sulla questione come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il dirigente infatti ha sottolineato: "Gigio Donnarumma non si tocca, lo abbiamo detto più volte e lo ripeto ancora. Quello che dice il suo procuratore Mino Raiola non lo ascolto. Gigio Donnarumma è tra i più forti al momento e celo teniamo stretto". Molto però in realtà dipenderà dalla volontà del calciatore che proprio da Mino Raiola viene in continuazione messo alla prova con offerte importanti che arrivano dai top club europei. Al momento su di lui il pressing è soprattutto da parte di Real Madrid e Paris Saint German. Chi la spunterà?

