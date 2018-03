Martial alla Juventus? / Marotta punta l'attaccante del Manchester e monitora Darmian: Matuidi approva

Martial alla Juventus? L'attaccante francese del Manchester United finisce nell'orbita bianconera, sponsorizzato da Blaise Matuidi. L'ad Beppe Marotta però monitora anche Matteo Darmian.

Non solo Anthony Martial nel mirino della Juventus che bussa alla porta del Manchester United anche per Matteo Darmian. Secondo quanto riportato da Tuttosport la pista sarebbe sempre viva anche perché a Torino c'è da rimpiazzare Stephan Lichtsteiner che a fine stagione probabilmente andrà via in scadenza di contratto. Per la corsia destra della difesa però non c'è solo Darmian, ma rimangono in piedi le piste che portano a Jonas Hector e Hector Bellerin due dei più promettenti nel ruolo di competenza. Non c'è ovviamente da dimenticare che in rosa c'è già Mattia De Sciglio che sta facendo molto bene, ma nelle intenzioni della società c'è l'obbligo di avere due calciatori di pari livello per ogni ruolo del campo. Sicuramente Matteo Darmian sarebbe un acquisto in grado di dare freschezza al reparto e anche una buona dose di tecnica. Il ragazzo è in grado di fare sia la fase difensiva che quella offensiva con uguali risultati, approderà alla corte di Massimiliano Allegri?

Anthony Martial alla Juventus? Non sembra essere fantamercato, ma potrebbe presto trasformarsi in un'interessante trattativa di calciomercato ancora una volta sull'asse Torino-Manchester dopo che due estati fa Paul Pogba ha fatto il percorso inverso. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell'edizione odierna pare che i bianconeri siano sulle tracce del calciatore fin dai tempi delle giovanili del Lione e potrebbero sfruttare un paio di situazioni che volgerebbero incredibilmente a loro favore. Per prima cosa Anthony Martial è in scadenza di contratto e poi c'è da considerare che l'arrivo allo United di Alexis Sanchez nel calciomercato di gennaio gli ha tolto il già poco spazio che questi aveva a disposizione. Sembra che i primi contatti siano stati già avviati e che a Torino il lungo attaccante dei Red Devils abbia uno sponsor d'eccezione come il connazionale Blaise Matuidi. Di certo sarebbe un colpo di scena molto interessante per i bianconeri che acquisterebbero un attaccante giovane e di assoluto valore internazionale.

