Olimpia Milano Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Reggio Emilia, basket Serie A1 24^ giornata (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Reggio Emilia, che va in scena alle ore 20:45 di sabato 31 marzo presso il Mediolanum Forum, è uno dei due big match nella 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al netto del calo della Grissin Bon nelle ultime due stagioni, la sfida rimane un “must” per tutti gli appassionati di pallacanestro: da una parte una squadra che ha trovato il ritmo giusto e sta dominando la regular season, minacciando di chiudere in anticipo il discorso legato al primo posto e al fattore campo per tutta la durata dei playoff. Dall’altra una squadra che è stata capace di vincere in Europa e giocare due finali scudetto consecutive e che, nonostante appunto stia vivendo un momento non semplicissimo, è ancora un punto di riferimento e un’avversaria con cui fare i conti. Purtroppo al momento la Reggiana non è sicura di giocare i playoff e, per come stanno adesso le cose, più facile vederla fuori dalle prime otto che qualificata; deve però recuperare due partite e quindi si può rilanciare.

Dopo aver perso il derby contro Varese, che era anche la seconda sconfitta in tre partite, la EA7 non ha più sbagliato: sono arrivate sei vittorie consecutive che hanno rilanciato un’Olimpia che ha ampiamente fatto capire come sia ancora la squadra da battere in Italia. Se in Eurolega ancora una volta le cose non hanno funzionato a dovere, entro i confini nazionali Milano tira tutto il movimento: l’ambiente è consapevole che questo gruppo abbia vinto molto meno di quanto avrebbe potuto, ma intanto ha messo in bacheca due scudetti e per questa stagione minaccia di fare il tris (peraltro con tre allenatori diversi, il che non è scontato). Domenica scorsa l’Olimpia ha vinto di autorità sul campo di Avellino, riscattando un inizio poco brillante andando a dominare nel pitturato; è così arrivata la terza vittoria consecutiva in trasferta, e quella precedente era arrivata al PalaDozza contro la Virtus Bologna. In questo momento sembra che non ci siano squadre in grado di contrastare la banda di Simone Pianigiani; il discorso è sempre lo stesso, battere quattro volte l’Olimpia in una serie di playoff è più facile da immaginare che da mettere poi in pratica.

Reggio Emilia ha vissuto l’eliminazione dalla Eurocup con serenità: sapeva che l’avversario era più forte e comunque è arrivata una semifinale che dà ancora più lustro al progetto nato e cresciuto in questi anni. Adesso la Grissin Bon si troverà costretta a recuperare le due partite saltate (contro Brescia e Cremona, entrambe in casa) per preparare al meglio gli impegni internazionali; al momento sono proprio due le gare che la separano dall’ingresso nei playoff, ma potrebbe servire anche arrivare davanti alle squadre che si contendono l’ottavo posto in virtù della logica sulle doppie sfide dirette. Intanto Reggio Emilia ha vinto l’ultima partita che ha giocato, facendolo in volata a Pistoia; in trasferta sono tre le affermazioni consecutive, ma nel mentre ci sono stati i ko interni contro Avellino e Trento. Insomma, stiamo parlando di una squadra che anche per gli infortuni avuti non sta attraversando un grande momento, ma che se arriverà alla post season sarà poi un pericolo per tutti per l’esperienza e la capacità di fare fronte comune davanti alle difficoltà.

