TORREIRA AL NAPOLI? / Duello con l'Inter, ma gli azzurri sono vicini al colpo di calciomercato

Torreira al Napoli? Duello con l'Inter, ma gli azzurri sono davvero molto vicini al colpo di calciomercato. Si parla di accordo raggiunto tra i campani e il centrocampista della Sampdoria.

09 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Torreira al Napoli? La Presse

Tra i pezzi più pregiati del calciomercato italiano c'è sicuramente Lucas Torreira, centrocampista di grande qualità della Sampdoria. Secondo quanto riportato Calciomercato.it pare che sia stato raggiunto un accordo tra i blucerchiato e i campani per il passaggio a titolo definitivo nell'estate prossima. Se questo affare si dovesse davvero portare a termine allora il Napoli potrebbe decidere di cedere Jorginho, richiesto da diversi club in Europa e che gioca nello stesso ruolo dell'uruguaiano. Va ricordato che la clausola rescissoria del centrocampista è attorno ai venticinque milioni di euro che si potranno pagare in due esercizi. Attenzione però perché il nome di Lucas Torreira è davvero molto gettonato sul calciomercato italiano. Inter e Roma da tempo lo seguono con attenzione, mentre all'estero il calciatore piace molto all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

LA CARRIERA DEL CENTROCAMPISTA

Lucas Torreira è nato a Fray Bentos l'11 febbraio del 1996. Cresciuto nel Montevideo Wanderers è stato pescato dalla Sampdoria nell'estate del 1994 quando aveva ancora diciotto anni. Con gli abruzzesi è esploso in Serie B, diventando l'erede designato di Marco Verratti. Rispetto al calciatore del Paris Saint German però la sua carriera vive uno stadio intermedio, è infatti con la maglia della Sampdoria che dimostra di essere un grandissimo calciatore. In blucerchiato ha collezionato 58 presenze, mettendo a segno anche 4 reti. "' stato convocato per la prima volta in carriera per il torneo amatoriale China Cup che il suo Uruguay giocherà dal 22 al 26 marzo prossimo. Centrocampista dotato di un'ottima visione di gioco ha dimostrato nel tempo di saper gestire i tempi, dimostrando nonostante la non grande fisicità di essere anche tosto da superare. Non è da escludere però che possa giocare anche da interno di centrocampo con altrettanto ottimi risultati.

© Riproduzione Riservata.