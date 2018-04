Sarri via dal Napoli / L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma De Laurentiis...

Sarri via dal Napoli, l'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Sarri via dal Napoli - La Presse

Si torna a parlare dell'addio di Maurizio Sarri al Napoli. La notizia della disdetta dell'affitto della casa in Campania lo porta lontano dall'Italia con il Chelsea che avrebbe visto in lui il perfetto erede di Antonio Conte ormai in rotta da tempo con i blues. Aurelio De Laurentiis però non sembra rassegnarsi e pare pronto a proporre un rinnovo di contratto con ritocco verso l'alto al tecnico, sperando così di fargli cambiare idea. La sensazione però è che a prescindere da come finirà la stagione il Napoli con Maurizio Sarri abbia espresso il massimo di quello che poteva. Se dovesse vincere lo Scudetto infatti non ci sarebbero molte motivazioni ad andare oltre, se invece non si riuscisse nell'impresa sarebbe ancora peggio con la necessità di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Maurizio Sarri sembra pronto a lasciare, ma per Aurelio De Laurentiis non è ancora giunto il momento di voltare pagina.

DISDETTO L'AFFITTO DI CASA?

Maurizio Sarri sembra pronto a dire addio al Napoli già alla fine di questa stagione e a prescindere da come questa possa finire. Il tecnico campano infatti pare aver già disdetto l'affitto della casa dove abita ora nel capoluogo campano. Secondo quanto riportato da Il Mattino Maurizio Sarri lascerà la casa a fine maggio e addirittura c'è chi mormora abbia già firmato un accordo con un club importante all'estero. Questo perché come tutti sanno Maurizio Sarri è un uomo molto scaramantico e non avrebbe fatto un gesto del genere a meno di essere sicuro di lasciare la sua abitazione. Il tecnico, per esempio, viaggia sempre e comunque con la stessa valigia da anni per andare in trasferta, convinto che questo particolare possa essere determinate. Avrebbe davvero disdetto l'affitto, ammesso che sia vero, nel caso non ci fosse sotto un accordo già raggiunto?

