Emre Can alla Juventus / Negli Usa: "L'ha confermato Sami Khedira", il tedesco però smentisce

Emre Can alla Juventus, negli Usa sono sicuri che la conferma sia arrivata da Sami Khedira. Il centrocampista tedesco smentisce, intanto il Liverpool incanta tutti in Champions League.

Come meglio condire una delusione sul campo se non con il calciomercato? Il dopo Real Madrid per la Juventus accende la possibile trattativa per arrivare ad Emre Can del Liverpool. Secondo quanto riportato negli Stati Uniti da Sports Illustrated Grant Wahl pare che Sami Khedira abbia svelato l'ormai imminente passaggio del calciatore alla Juventus a parametro zero. Il calciatore tedesco della Juventus ha però voluto prontamente smentire quanto arriva dagli States: "Una fonte mi ha sentito confermare che Emre Can verrà alla Juventus in estate. C'è solo una possibile spiegazione, ho un gemello segreto. Non so cosa farà Emre Can l'anno prossimo". Difficile capire chi nella contesa abbia ragione e nonostante ci si debba fidare delle parole di Sami Khedira, personaggio sempre intelligente nelle sue dichiarazioni, non si può non pensare alla volontà di non mettere carne sul fuoco una volta uscita la notizia.

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother ?????? I don't know what Emre will do next season ... #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx — Sami Khedira (@SamiKhedira) 5 aprile 2018

IL RISCHIO DI RIPETERE L'ERRORE TOLISSO

Si parla di Emre Can alla Juventus ormai da troppo tempo, tanto che il rischio è quello di vedere nel prossimo calciomercato lo stesso errore che ha caratterizzato la sessione di un anno fa. Dal gennaio del 2017 infatti si era parlato dell'acquisto ormai fatto di Corentin Tolisso, poi andato al Bayern Monaco con la Juventus che virava al centrocampo a due per poi acquistare comunque un interno Blaise Matuidi. I tifosi bianconeri sognano di vedere il forte centrocampista del Liverpool in bianconero, ingolositi dal fatto che l'acquisto a parametro zero non graverebbe nel bilancio e permetterebbe di andare a prendere anche altri calciatori importanti. L'infortunio alla schiena ha impedito al ragazzo di essere in campo contro il Manchester City in Champions League, ma nonostante questo il ragazzo sta vivendo una stagione davvero di grandissimo livello. Interno di centrocampo con la dote di inserirsi si sposerebbe alla perfezione con il modo di vedere calcio di Massimiliano Allegri.

