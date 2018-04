Morata alla Juventus/ Se parte Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino

Morata alla Juventus, se parte Mario Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino. I tifosi sognano di riabbracciare l'ex Real Madrid che nel 2015 segnò in finale di Champions League.

09 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Morata alla Juventus - La Presse

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano", una canzone recitava così e fu Adriano Galliani ad associarla per la prima volta al calcio parlando del ritorno in rossonero di Ricardo Kakà. Lo stesso brano potrebbe essere usato per Alvaro Morata che fin dal suo ritorno al Real Madrid nell'estate del 2016 aveva confermato che prima o poi la sua strada si sarebbe nuovamente incontrata con quella della Juventus. La sua seconda avventura a Madrid, casa sua, non è andata bene e in estate è passato per 80 milioni al Chelsea di Antonio Conte. Secondo Rai Sport però il calciatore potrebbe tornare alla Juventus qualora i bianconeri decidessero di cedere Mario Mandzukic. Sarebbe un matrimonio perfetto con i bianconeri che si sono lasciati molto bene col ragazzo e con la tifoseria che lo ha sempre stimato per le parole di riguardo nei suoi confronti.

MARIO MANDZUKIC AL PASSO D'ADDIO?

Mario Mandzukic è stato considerato fino a questo momento un calciatore fondamentale per la Juventus, ma in un ruolo non suo. Massimiliano Allegri lo ha schierato infatti esterno sinistro nel 4-2-3-1 con ottimi rendimenti da parte sua. Il calciatore ha dimostrato di avere grande voglia di fare, sacrificandosi per la squadra ma ovviamente ha avuto meno occasioni di partecipare alla manovra e soprattutto di segnare. È proprio per questo motivo che a fine stagione potrebbe decidere di lasciare Torino per andare a giocare titolare al centro dell'attacco in un'altra squadra. Sono diversi i club a lui interessati, con una voce che lo spinge in Cina già dallo scorso gennaio quando pare la Juventus abbia rifiutato un'offerta davvero molto importante per lui. Sarà determinante capire nelle prossime settimane quale sarà l'intenzione dei bianconeri che potrebbero decidere di privarsi del loro guerriero.

© Riproduzione Riservata.