Juventus su Arias / I bianconeri puntano al talento del Psv: sarà l'erede di Lichtsteiner?

Juventus su Arias, calciomercato news: i bianconeri puntano il terzino talentuoso del Psv Eindhoven che potrebbe diventare l'erede di Stephan Lichtsteiner destianto al Borussia Dortmund.

11 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Juventus su Arias, erede di Lichtsteiner? La Presse

Stephan Lichtsteiner alla fine di Juventus Bologna una settimana fa ha annunciato il suo addio alla Juventus. Il terzino svizzero lascerà i bianconeri dopo sette anni splendidi e sette Scudetti consecutivi per andare a fare un'esperienza all'estero. Ai microfoni di Premium Sport ha infatti rivelato che il suo futuro sarà lontano della Juventus e lontano anche dal nostro paese. Le voci di calciomercato parlano di un suo possibile approdo al Borussia Dortmund. I bianconeri sembrano intenzionati a puntare molto su Mattia De Sciglio, ma ovviamente dovranno comprare un altro terzino destro. A lungo si è parlato di Matteo Darmian del Manchester United, ma di recente è diventata insistente la voce di un possibile arrivo in bianconero di Santiago Arias terzino colombiano del Psv Eindhoven. Sarà interessante vedere come reagirà la difesa a tanti cambiamenti visto che si ritireranno Gigi Buffon e Andrea Barzagli e dovrebbero andare via Kwadwo Asamoah e Alex Sandro. L'arrivo di Mattia Caldara e il ritorno di Leonardo Spinazzola dovrebbero essere accompagnati da altri acquisti.

CHI È ARIAS?

La Juventus punta forte su Santiago Arias del Psv Eindhoven per farne l'erede di Stephan Lichtsteiner. Sky Sport racconta come i bianconeri siano stati protagonisti di un blitz in Olanda per provare a blindare il terzino classe 1992 colombiano che ricordiamo ha lo status da extracomunitario. Nato a Medellin il 13 gennaio di 24 anni fa è cresciuto nella La Equidad. Nell'estate del 2011 è stato portato in Europa dallo Sporting Lisbona che però l'ha relegato praticamente sempre alla squadra B, ma dal 2013 è riuscito a esplodere al Psv Eindhoven conquistando così anche la maglia della Colombia dove gioca ormai da tempo con continuità. Il ragazzo potrebbe avere la possibilità anche di andare ai Mondiali ed è molto amico di Juan Cuadrado suo compagno proprio in nazionale e probabilmente nel futuro anche nel club, la Juventus.

