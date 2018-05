Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news, Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa

Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.

11 maggio 2018 Michela Colombo

Diego Laxalt (LaPresse)

Movimenti di calciomercato estivo alla vigilia della penultima giornata del campionato della Serie A. Le notizie più calde scorrono sulle fasce della difesa, ove due big come Inter e Roma hanno già mente su chi puntare per rinforzare il proprio reperto arretrato. In casa Inter, dopo aver depositato il contratto di Stefan De Vrij, la dirigenza è già sulle tracce di un nuovo elemento dei club della Capitale, ovvero il giallorosso Bruno Peres. Il brasiliano dopo tutto sta disputando un ottimo finale di stagione e il ds Ausilio avrebbe individuato il lui colui che prenderà la titolarità da Joao Cancelo, che potrebbe non venir riscattato. il portoghese ha conquistato tutti negli ambienti nerazzurri, ma il Valencia, che detiene il suo cartellino sta mettendo fretta al club milanese per i 35 milioni di riscatto fissati, troppi per la dirigenza dell’Inter. Ecco quindi che le quotazioni del terzino giallorosso salgono di parecchio. Per il momento però si registrano solo contatti informali e la Roma non è stata ancora ufficialmente introdotta al tavolo di discussione. Di certo Spalletti dovrebbe essere felice di riabbracciare Bruno Peres, anche se per il momento non c’è ancora nulla di definito.

ANCHE LA ROMA SI MUOVE

Non è però solo l’Inter a mostrarsi attiva in vista della prossima finestra di calciomercato, specie per quanto riguarda i terzini, futuri protagonisti della prossima stagione. Di certo l’argomento è molto caldo anche in casa della Roma dove in stagione non si contano gli infortuni che sono arrivati in quella parte del campo. Ecco quindi che il ds giallorosso Monchi è pronto a mettersi sul mercato per trovare un vice di Karsdorp. L’esterno destro, acquistato l’estate scorsa dal Feyenoord, ha infatti rimediato diversi problemi al ginocchio tra cui anche una rottura al segmento crociato: di fatto i minuti messi nelle gambe in quest’anno sono stati solo 82. Ecco quindi che la Roma di Di Francesco , a un passo dalla Champions, ha bisogno di rinforzi e qui il nome caldo del mercato potrebbe essere quello di Diego Laxalt. Il nome del giocatore del Genoa è si sicuro peso: è uno dei punti fermi della formazione del rossoblu Ballardini e lo stesso tecnico della Roma Di Francesco lo sta seguendo dai tempi del Sassuolo. L’idea di certo non è nuova a Trigoria, ma la prossima stagione di calciomercato estiva potrebbe rivelarsi fondamentale.

