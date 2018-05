Cristante alla Lazio? / Derby di calciomercato con la Roma per il centrocampista dell'Atalanta

Cristante alla Lazio? Derby di calciomercato con la Roma per il centrocampista del'Atalanta protagonista di un'altra straordinaria stagione. Chi riuscirà alla fine a spuntarla?

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Cristante alla Lazio? - La Presse

Roma e Lazio sono pronte a scendere in campo per quello che sembra essere un vero e proprio duello di calciomercato. Nel mirino c'è il centrocampista dell'Atalanta Bryan Cristante che piace alle due squadre capitoline. Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un accordo raggiunto tra i biancocelesti e la Dea sulla base di trenta milioni che farebbe diventare il centrocampista l'acquisto più caro della storia di Claudio Lotito in biancoceleste. Dall'altra parte però c'è la Roma che non sembra intenzionata a mollare la possibilità di portare in giallorosso questo forte centrocampista. L'apertura del calciomercato sembra essere molto lontana, ma nonostante questo le trattative sono già iniziate e la Lazio sembra essere nettamente in vantaggio sulla Roma per la corsa a questo calciatore dalle straordinarie doti sia in fase difensiva che offensiva.

IL RILANCIO CON LA DEA

Bryan Cristante aveva fatto capire subito di che pasta è fatto quando aveva debuttato giovanissimo con la maglia del Milan. Centrocampista di grande qualità e in grado di cambiare passo rapidamente il ragazzo è nato a San Vito al Tagliamento il 3 marzo del 1995. Nel 2011 è esploso con la maglia rossonera fino a quando proprio il club meneghino riceve un'offerta di sei milioni di euro dal Benfica. Dopo due anni in cui gioca pochissimo in Portogallo nel 2016 il Palermo lo riporta in Italia. Tra rosanero e Pescara sembra essersi perso il suo talento, ma con la maglia nerazzurra ritrova sé stesso. Gian Piero Gasperini è riuscito a rilanciarlo, facendolo diventare uno dei migliori centrocampisti della categoria e molto ambito sul calciomercato. La prossima estate potrà riuscire a fare un salto di qualità verso un top club, la Champions League l'aspetta.

