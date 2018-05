Donnarumma via dal Milan? / Super scambio col Psg con Cavani a Milano: i tifosi euforici per questo rumor

Donnarumma via dal Milan? Super scambio con il Paris Saint German con Edinson Cavani pronto a volare verso Milano. I tifosi rossoneri euforici per questa possibilità in attacco.

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Donnarumma via dal Milan? - La Presse

Tra le squadre che sono fortissime su Gigio Donnarumma c'è il Paris Saint German non felice delle prestazioni del giovane Areola e del più navigato Trapp. Già l'estate scorsa la squadra francese aveva provato a viaggiare verso l'Italia per trovare un estremo difensore di livello, contattando il Napoli per quel Pepe Reina che vestirà l'anno prossimo proprio la maglia del Milan. Si profila però una possibilità clamorosa, visto che entrambe le squadre potrebbero essere sanzionate pesantemente dall'Uefa per il mancato rispetto del fairplay finanziario. Sembra infatti che le due società stiano lavorando a uno scambio tra il portierone ed Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano sarebbe felicissimo di tornare in Italia, dove era esploso tra Palermo e Napoli, con i tifosi che sono euforici di questa possibilità in attacco. Di certo per i rossoneri sarebbe un colpo da novanta andare ad acquistare Cavani, anche se per farlo dovranno sacrificare un talento dalle enormi prospettive.

CESSIONE ORMAI SICURA?

Il rifiuto della maglia da parte dei tifosi a Bergamo e le parole di Massimiliano Mirabelli hanno fatto capire che Gigio Donnarumma alla fine della stagione lascerà il Milan. Il portierone rossonero diventa quindi un pezzo pregiato del calciomercato con diversi club pronti a fare follie per averlo. Il club meneghino sa bene che può tirare fuori una plusvalenza incredibile e per questo non sembra interessato a vendere al primo club che si farà sotto in maniera ufficiale. Inoltre le squadre sono decisamente avvisate e consce che questa situazione potrebbe trascinarsi per tutta la sessione estiva di calciomercato. Dal canto suo Gigio Donnarumma sa bene che ha ampio margine di scelta e che dovrà prendere la strada verso il suo nuovo club valutando dove potrà fare meglio. Il rischio infatti di incappare in un'avventura poco gratificante è sempre dietro l'angolo e questa scelta non si può davvero sbagliare.

