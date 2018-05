Sarri via da Napoli? / Il calciomercato può essere il problema, ma De Laurentiis proverà a trattenerlo

15 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Sarri via da Napoli? - La Presse

Non mancano le pretendenti per Maurizio Sarri che potrebbe davvero lasciare il Napoli. Il tecnico azzurro infatti starebbe valutando la possibilità di approdare in un grandissimo club pronto a investire molto sul calciomercato. Sulla decisione di lasciare la Campania ci sarebbero le sirene legate alla possibilità di vederlo approdare in Premier League dove piace sia al Chelsea che all'Arsenal. Soprattutto i Blues stanno monitorando la situazione tra il tecnico e la sua attuale squadra, per farlo erede di Antonio Conte e puntare a vincere nuovamente il titolo visto che l'anno prossimo il club londinese non avrà la possibilità di andarsi a giocare la Champions League. Per Maurizio Sarri sarebbe sicuramente una grande possibilità volare oltre manica per allenare in un campionato dove si punta sempre più sugli italiani. Là potrebbe realizzare la volontà di diventare tecnico-manager, cosa che non gli è consentita in Serie A.

IL CALCIOMERCATO È IL PROBLEMA?

L'avventura di Maurizio Sarri al Napoli potrebbe essere giunta al capolinea. Il tecnico campano ha spinto la squadra azzurra al massimo dei giri, ma non è riuscito nell'impresa di vincere lo Scudetto andandoci davvero molto vicino. Questa squadra, in cui ha dimostrato di credere molto, deve essere in parte rivoluzionata perché ormai non è nella condizione di riprovare una scalata verso un altro titolo. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che proprio questo possa essere il problema con il tecnico che chiede dei rinforzi e De Laurentiis che non vuole spendere molto sul calciomercato. Idee diverse potrebbero portare a una rottura improvvisa anche se non di certo inaspettata con Aurelio De Laurentiis che però proverà a fare di tutto per cercare di convincere il tecnico a restare anche se alle sue condizioni almeno sul calciomercato. Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle notizie molto importanti in vista del futuro.

