Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato, l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche

Lautaro Martinez all'Inter, calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Lautaro Martinez all'Inter - La Presse

L'Inter è pronto a mettere a segno il terzo colpo di calciomercato dell'estate che va ad iniziare tra poco più di un mese. Dopo Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah il calciatore pronto ad effettuare le visite mediche, come racconta La Gazzetta dello Sport, è Lautaro Martinez. L'attaccante del Racing Club sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni quando sarà in Italia. Martedì prossimo il ragazzo giocherà la gara di Coppa Libertadores contro il Cruzeiro, poi sarà il momento di volare verso Milano per completare i test medici. Al momento la dirigenza più volte ha parlato del ragazzo, senza far capire quello che però accadrà nelle prossime settimane. Di certo Lautaro Martinez può essere considerato un acquisto importante in ottica futura, visto che è un classe 1997, ma nonostante questo è già in grado di scendere in campo per dimostrare tutte le sue qualità.

È L'EREDE DI ICARDI?

Lautaro Martinez è ormai un giocatore dell'Inter, l'attaccante classe 1997 di Bahia Blanca è un talento luminoso del panorama albiceleste. Questi è pronto al salto di qualità, dopo due stagioni giocate ad altissimo livello. Per molti viene considerato l'erede di Mauro Icardi all'Inter nonostante quest'ultimo sia ancora molto giovane. Dotato di un fisico molto diverso dall'ex canterano del Barcellona è comunque letale come lui sotto porta. Alto 175 centimetri sa usare il fisico anche grazie alla possibilità di tenere la palla in uno spazio stretto grazie a mezzi tecnici molto al di sopra della media. Nell'ultima stagione con il Racing ha segnato 13 reti in 21 partite, addirittura andando a segno 5 volte in 5 gare nella Coppa Libertadores. Questo gli ha permesso di essere convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore di Jorge Sampaoli con la quale ha giocato la sfortunata amichevole dello scorso marzo contro la Spagna, terminata col risultato di 6-1. Il ct dell'Argentina ha decido di inserirlo nella lista dei pre-convocati per il Mondiale in Russia, staremo a vedere se poi sarà effettivamente chiamato.

© Riproduzione Riservata.