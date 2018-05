Milinkovic-Savic al Psg/ Calciomercato, i francesi beffano la Juventus? La chiave è Rabiot

Milinkovic-Savic al Psg, calciomercato: i francesci beffano la Juventus di Massimiliano Allegri? La chiave è il centrocampista Adrien Rabiot che potrebbe approdare a Roma sponda Lazio.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Milinkovic-Savic al Psg - La Presse

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la carta vincente utilizzata dal Paris Saint German per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio potrebbe essere Adrien Rabiot. Il centrocampista si prepara finalmente ad approdare a Roma dopo tante volte che era stato vicino ai cugini giallorossi della Lazio. Rabiot garantirebbe a Simone Inzaghi, se dovesse rimanere come sembra, di avere un centrocampista di spessore internazionale nonostante la partenza di un calciatore molto importante come il serbo. Molto dipenderà anche da quello che accadrà dopo la gara contro l'Inter che ci dirà se il club capitolino andrà o meno a disputare la prossima Champions League. Anche questo potrebbe essere un motivo in più per accettare come contropartita un calciatore giovane, ma allo stesso tempo esperto, come Adrien Rabiot che nella competizione ha già giocato appunto col Psg.

BEFFATA LA JUVENTUS?

Tutta Europa si è resa conto della grandissima crescita in questa stagione di Sergej Milinkovic-Savic che ha portato la Lazio a lottare per un posto in Champions League fino all'ultima giornata di campionato. Il Paris Saint German sembra essere pronta a beffare la Juventus che da diverso tempo è sul calciatore biancoceleste. Il club bianconero infatti aveva puntato sul calciatore serbo per provare a dare ulteriore tecnica e fisicità al centrocampo. Da molti considerato il Paul Pogba bianco pare che il Paris Saint German abbia deciso di accelerare per superare i bianconeri grazie alla loro importantissima forza economica sul calciomercato. Anche se i sette volte Campioni d'Italia sono cresciuti sotto questo punto di vista c'è da dire che al momento il club di Al-Khelaifi sembra essere davvero irraggiungibile sotto questo punto di vista.

© Riproduzione Riservata.