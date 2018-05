Perin alla Juventus? / Calciomercato, sarà lui il vice Szczesny? Mirante e Marchetti le alternative

Perin alla Juventus? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Non solo Mattia Perin per la porta della Juventus, la dirigenza sta infatti valutando altri nomi se dovesse saltare la trattativa col Genoa. Le altre piste portano a portieri di grande esperienza che però non dovrebbero entrare in concorrenza col polacco Szczesny diventando di fatto un numero dodici. Il primo è il nome di Antonio Mirante, giocatore dotato di grandissima esperienza ora al Bologna ma che ha vissuto già un'esperienza alla Juventus dove è cresciuto e dove era tornato per la stagione di Serie B. L'altro nome è quello di Federico Marchetti ancora sotto contratto con la Lazio, ma fuori rosa ormai da diverso tempo. L'estremo difensore della Lazio sarebbe sicuramente un'alternativa importante dal punto di vista economico visto che è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare quindi a parametro zero.

SARÀ IL PORTIERE DEL GENOA IL VICE SZCZESNY?

Nel calcio che conta stanno cambiando le cose anche per quanto riguarda il ruolo del portiere. Se una volta il primo era assistito da un secondo di minor valore ora le cose si sono rivoluzionate, con le grandi squadre che hanno due estremi difensori di egual valore. Con il ritiro di Gianluigi Buffon sembra essere questa una soluzione gradita alla società, per mettere due professionisti di fronte a una concorrente stimolante. Questo sarebbe il motivo perché nonostante la presenza di un portiere di assoluto livello in rosa come Wojciech Szczesny si stia puntando ad uno che lo è altrettanto come Mattia Perin. Il portiere italiano sembra aver già ribadito il suo gradimento verso i bianconeri con la società che si starebbe giocando la carta Emil Audero. Il portierino ex della Primavera ha fatto benissimo in prestito in Serie B con il Venezia e potrebbe diventare il nuovo numero uno proprio del Grifone.

