CALCIOMERCATO INTER / News, Rafinha sempre più vicino alla permanenza (Ultime notizie)

Calciomercato Inter news, ultime sulla squadra di Luciano Spalletti: il centrocampista Rafinha ha convinto tutti e sembra essere sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Rafinha è sulla bocca di tutti a Milano, i tifosi dell'Inter stravedono per lui e la dirigenza è felice dell'acquisto nell'ultima sessione di calciomercato. Il ragazzo è arrivato però in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona e il club allenato da Luciano Spalletti non dovrebbe essere in grado di pagare la cifra pattuita attorno ai 38 milioni di euro. L'idea è quella di alzare il prezzo del riscatto con l'agevolazione di un prestito biennale che aiuterebbe a rimandare il pagamento aspettando tempi migliori. Dal canto suo Rafinha è molto felice a Milano e farà pressioni per rimanere in Italia. Intanto il Barcellona si prepara a fare un colpo molto importante, nel mirino c'è infatti Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Per questo vorrebbe i soldi subito anche se non è da escludere che accetti questa possibilità.

ORA MIRANDA PUÒ PARTIRE

Joao Miranda ha fatto davvero molto bene nella sua avventura all'Inter, ma nella sessione di calciomercato della prossima estate potrebbe anche partire. A rivelarlo è Il Giorno che sottolinea come il calciatore sia a un bivio e cioè quello di rinnovare subito coi nerazzurri o pure di salutare subito. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019 e il club non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero. Inoltre va sottolineato come al centro della difesa sia stato acquistato proprio a titolo gratuito un calciatore di assoluto livello come Stefan de Vrij e che il centrale ex Sampdoria Milan Skrniar è diventato un vero e proprio pilastro della retroguardia nerazzurra. Su Joao Miranda rimangono diversi club importanti in fila e questo agevolerebbe il club meneghino a una cessione immediata nella prossima estate quando oltre a de Vrij a quel punto potrebbe arrivare anche un altro centrale.

