CALCIOMERCATO MILAN / News, ecco qual è il grande obiettivo per l'estate! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, ultime sulla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'obiettivo principale per i rossoneri rimane quello dell'acquisto di una mezzala di grandissimo valore.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Jack Wilshere - La Presse

Il Milan ha una priorità per il calciomercato dell'estate 2018, si cerca una mezzala di assoluto valore come ribadisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Sicuramente rimangono dei dubbi in merito al fatto che il club meneghino non disputerà la Champions League e questo potrebbe frenare campioni di portata internazionale ad approdare in rossonero. Rimane comunque probabile che si andrà a prendere qualche calciatore che ha voglia di esplodere in Italia e che conosce la tradizione per la maglia rossonera. Tra gli obiettivi rimane attuale il nome di Jack Wilshere che non andrà al Mondiale e che ha un contratto in scadenza a giugno. Il calciatore si potrà quindi acquistare a parametro zero, anche se su di lui c'è il forte pressing della Juventus. Giocatore dotato di grande tecnica è stato troppo spesso condizionato da tanti infortuni che ne hanno frenato l'esplosione.

DUNCAN VERSO IL RUOLO DI VICE KESSIÈ

Nella faraonica campagna acquisti del calciomercato dell'estate scorsa il Milan non è riuscito a trovare solo un calciatore che potesse dare il ricambio a Franck Kessié. Sentire parlare di grande campagna acquisti oggi non può che essere collegato a una stagione molto al di sotto delle aspettative, ma non si può far finta che l'anno passato non siano stati spesi molti soldi. Nella prossima sessione c'è la necessità di andare quindi a rifinire il lavoro, cercando di dare qualità alla rosa. Tutto sommato Kessié è stato tra i migliori della squadra rossonera, anche se ha avuto poco tempo per rifiatare. E' per questo che i rossoneri puntano un calciatore molto simile a lui nelle caratteristiche per impreziosire il centrocampo. Secondo Tuttosport il nome in cima alla lista dei desideri rimane Alfred Duncan che è stato decisivo nella rincorsa del Sassuolo verso la salvezza. Il calciatore era stato acquistato quando aveva appena diciassette anni dall'Inter che poi però non ha creduto in lui, lasciandolo partire prima in prestito a Livorno e poi a titolo definitivo alla Sampdoria.

© Riproduzione Riservata.