CALCIOMERCATO ROMA / News, Monchi piomba su Ivan Marcano (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco: il direttore spagnolo Monchi è piombato sul difensore centrale Ivan Marcano pronto a svincolarsi dal Porto.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Ivan Marcano - La Presse

Il direttore sportivo della Roma Monchi è a un passo dal mettere a segno il primo colpo della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport i giallorossi sarebbero piombati su Ivan Marcano, difensore spagnolo di 30 anni che gioca nel Porto. Il centrale potrebbe arrivare a parametro zero visto che il suo contratto va in scadenza alla fine della stagione. Sarebbe un acquisto molto simile a quello fatto lo scorso anno quando a Roma sbarcò Hector Moreno. Ovviamente la speranza di tutti è che il finale sia un po' diverso visto che il messicano è rimasto nella capitale appena per sei mesi senza riuscire a dimostrare le sue qualità e senza avere molte possibilità. Marcano diventerebbe di fatto la prima alternativa a Federico Fazio e Kostas Manolas al centro della difesa. Questi ultimi due dovrebbero rimanere anche nella prossima stagione nonostante i tanti rumors di calciomercato che li riguardano.

TORREIRA OCCASIONE DALLA SAMPDORIA

La Sampdoria potrebbe presto completare un importante affare di calciomercato con la Roma. Tutto sembra portare infatti al possibile passaggio di Torreira dai blucerchiati ai giallorossi. Non si è nascosto il presidente del club ligure Massimo Ferrero che ha parlato all'uscita dall'Ac Hotel di Genova come riportato da VoceGiallorossa: "Se i big restano? Non è che posso tenere le briglia a un cavallo dentro alla stalla. Ai giocatori io non faccio lo stalliere. Il Signor Torreira credo che andrà via. E' il momento che spicchi il volo, ma gli altri rimarranno tutti". Parole inequivocabili che fanno capire come il giovane centrocampista abbia già fatto capire che vuole fare un salto di qualità in carriera e magari giocare la Champions League. Chissà che non lo faccia con la Roma dove Eusebio Di Francesco stravede per lui e dove da tempo manca un regista così tecnico. E' dai tempi di David Pizarro infatti che la squadra giallorossa ha voltato pagina affidandosi a un reparto muscolare e con il passare degli anni Daniele De Rossi potrebbe avere bisogno di un'alternativa lì in mezzo.

