Calciomercato Juventus / News, occhi su Bonaventura e Milinkovic-Savic (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: i bianconeri puntano a rinforzare il centrocampo, nel mirino ci sono Sergej Milinkovic-Savic e Giacomo Bonaventura.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

Si prospetta un'asta di calciomercato nella prossima estate per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic e nonostante a questa siano iscritti club pronti a spendere anche grosse cifre di denaro la Juventus non si tira indietro. I bianconeri monitorano il calciatore della Lazio ormai da molto tempo, visto che viene considerato l'ideale per dare tono e fisicità al centrocampo. Bisogna fare molta attenzione perché sul calciatore c'è anche il Paris Saint German pronto a mettere sul piatto il cartellino del talento transalpino Adrien Rabiot per convincere i biancocelesti. Non è da escludere però che i bianconeri possano convincere Claudio Lotito a far rimanere in Serie A il talento pescato dal Genk nel 2015 e soffiato per un pelo alla Fiorentina. Intanto Milinkovic-Savic si prepara per giocare da protagonista la delicatissima sfida contro l'Inter che per la sua squadra vale un posto in Champions League.

MAROTTA FIUTA L'AFFARE BONAVENTURA

La Juventus seguiva Giacomo Bonaventura già dai tempi dell'Atalanta, fino a che il Milan non fu più rapido nell'andare a prenderlo. Oggi il calciatore ha un contratto in scadenza 2020 con i rossoneri e secondo Il Giorno potrebbe partire già in estate. I bianconeri sembrano interessati e potrebbero accomodarsi a un tavolino con il club rossonero per provare a trattare la sua cessione. I rapporti tra meneghini e i bianconeri si sono rafforzati da quando nella sessione di calciomercato della scorsa estate Leonardo Bonucci è passato proprio da Torino a Milano per vestire i panni bianconeri. Sicuramente Bonaventura sarebbe molto utile a Massimiliano Allegri che potrebbe sfruttarlo nel suo 4-3-3 sia come interno nei tre centrocampisti che come ala nei tre attaccanti, potendolo utilizzare anche come trequartista puro qualora volesse giocare con il suo tanto amato 4-3-1-2.

© Riproduzione Riservata.