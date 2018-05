Calciomercato Napoli/ News, 4 top club su Jorginho. Leno erede di Reina? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, ultime sulla squadra di Maurizio Sarri: sono quattro i top club europei sulle tracce del regista italo-brasiliano Jorginho. Bernd Leno al posto di Pepe Reina?

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Jorginho - La Presse

Tra i giocatori che rischiano di lasciare il Napoli nella prossima sessione di calciomercato c'è sicuramente Jorginho. Il calciatore italo brasiliano infatti è nel mirino di ben quattro top club europei. A ribadirlo è stato il suo agente Joao Santos ai microfoni di Radio Crc dove ha sottolineato: "Tutto dipende dal Napoli e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Io ora sono in Brasile e nessuno mi ha chiamato da Napoli. Mi hanno chiamato per Jorginho Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool. Non è difficile trovare accordi con squadre di questo tipo. Non so se andrà via Sarri e se nel caso questo potrebbe accelerare l'addio. Se per il Napoli sarà positivo capitalizzare le offerte allora ci sederemo a un tavolo per parlare. Non so se il futuro di Jorginho sia in base alla permanenza del tecnico o meno". Sicuramente il centrocampista è un elemento imprescindibile per Maurizio Sarri, ma potrebbe uscire da questo ruolo di intoccabile con l'arrivo di un altro tecnico in Campania.

LENO PRONTO A PRENDERE IL POSTO DI REINA

Il Napoli deve pensare sul calciomercato anche a trovare l'erede di Pepe Reina. Se n'è parlato a lungo già l'estate scorsa, ma il passaggio ormai ufficiale dello spagnolo al Milan rende tassativo andare ad acquistare un portiere. Il nome al momento in cima alla lista dei desideri sembra essere Bernd Leno del Bayer Leverkusen. Ne ha parlato Fabio Parisi che svolge il ruolo di intermediario per l'Italia dell'affare, ecco le sue parole a Kiss Kiss Napoli: "Stiamo lavorando per portarlo a Napoli. Ci sono dei particolari da limare, da definire. Inutile negare che sia uno dei primi obiettivi del Napoli. Non è una cosa che si può fare nel giro di 24 ore, ma non servirà nemmeno tantissimo tempo. La volontà sarebbe quella di chiudere tutto prima del Mondiale visto che il ragazzo è stato preconvocato dalla Germania. Sul contratto ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, ma si potrebbe anche trattare. Sono ottimista per natura. la proprietà del Napoli lo stima". Il procuratore ha sottolineato anche che Rui Patricio rimane un nome attendibile, ma che i due non arriverebbero insieme e che uno sia l'alternativa dell'altra.

