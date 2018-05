Donnarumma al Liverpool? / Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli per il portiere del Milan

Donnarumma al Liverpool? Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli dove il calciatore sarebbe spinto direttamente dall'agente che proverebbe a convincere il presidente De Laurentiis.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Donnarumma al Liverpool? - La Presse

Attenzione però perché non c'è solo il Liverpool su Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato da Premium Sport il suo agente Mino Raiola sta provando a proporre il calciatore del Milan al Napoli. Si profilerebbe quindi un clamoroso cambio di maglia con Pepe Reina che a parametro zero ha già firmato con i rossoneri. Di sicuro non sarà facile per gli azzurri mettere sotto contratto un calciatore che costa moltissimo e per il quale ovviamente, vista la folta concorrenza, il Milan non è disposto a fare degli sconti. Sarebbe però una sfida molto interessante per Gigio Donnarumma che ricordiamo è nato a Castellammare di Stabia e sarebbe molto felice di tornare vicino casa per giocare con una squadra molto competitiva. Attenzione però perché oltre al Liverpool anche Real Madrid e Paris Saint German monitorano con attenzione la situazione.

KLOPP INCONTRA RAIOLA

L'avventura di Gigio Donnarumma al Milan sembra essere arrivata al capolinea con il portierone che dovrebbe lasciare alla fine della stagione. Si preannuncia una sessione di calciomercato molto intensa, con diversi club pronti a mettere le mani su di lui. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare addirittura un incontro tra Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, e Mino Raiola, agente dell'estremo difensore. Il tecnico avrebbe chiesto informazioni sulla possibilità di vedere il calciatore in rosso nella prossima stagione. Al momento i Reds non sono soddisfatti dei loro estremi portieri perché sia Loris Karius e Simon Mignolet. Sicuramente con l'acquisto di Donnarumma il Liverpool farebbe un grande salto in avanti anche in fatto di programmazione. Al momento però la squadra deve concentrarsi perché tra una decina di giorni c'è una finale di Champions League da giocare.

© Riproduzione Riservata.