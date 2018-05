Calciomercato Inter/ News, Ag.Skriniar: "Tante offerte, se ci chiedono di partire..." (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, l'agente di Milan Skriniar sottolinea la voglia del centrale di rimanere in nerazzurro, ma mette a conoscenza il club e i media di tante offerte ricevute fino ad ora.

20 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Milan Skriniar - La Presse

Tra i calciatori dell'Inter che si sono messi in maggiore evidenza in questa stagione c'è senza dubbio Milan Skriniar. Il centrale ha infatti dimostrato di essere calciatore dotato di grandissima personalità, intelligente e abile a giocare la palla. Su di lui ovviamente c'è la fila in una sessione di calciomercato in cui l'Inter dovrà superare la tentazione chiamata plusvalenza. Il suo agente, Karol Csonto, ha parlato a Sport.sk sottolineando: "Per quanto riguarda il calciomercato estivo non posso dire cosa accadrà. Abbiamo un contratto di quattro anni con l'Inter, ma tutto il mondo parla di Milan Skriniar. E' anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo è solo per settanta milioni di euro. Il giocatore è felice all'Inter e non andrà via se non arriverà una vera offerta top". Parole che di certo rendono nebuloso il futuro della difesa nerazzurra di recente rafforzata con l'arrivo di Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah.

OCCHI SU PELLEGRINI

Non solo Juventus per Lorenzo Pellegrini perché sul centrocampista della Roma c'è anche l'Inter. Nella prossima sessione di calciomercato infatti pare che il calciatore possa diventare il centro di fitte trattative e magari anche di un'asta. Secondo quanto riportato da La gazzetta dello Sport pare che il direttore sportivo giallorosso Monchi stia trattando il rinnovo di contratto con il calciatore che ha nell'accordo una clausola rescissoria in grado di cambiare in base alle presenze ottenute dal ragazzo. L'obiettivo è quello di andarla ad aumentare il più presto possibile per avere un introito maggiore nel caso il calciatore decida di accettare il pressing di una delle squadre che da tempo lo cerca. Di certo la Roma nel caso di una cessione in ogni caso registrerà a bilancio una splendida plusvalenza dato che il ragazzo è sì stato riacquistato dal Sassuolo ma è un prodotto del vivaio.

