Calciomercato Napoli/ News, assalto per Jorginho: gli azzurri chiedono 60 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, assalto per Jorginho da parte del Manchester City. Gli azzurri per lasciarlo partire però chiedono sessanta milioni di euro subito. (oggi, 20 maggio 2018)

20 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Jorginho - La Presse

Jorginho ha giocato una stagione veramente molto importante, tanto che la sua assenza si è fatta sentire e non poco quando questi è rimasto fuori. Il centrocampista italo-brasiliano è finito nel mirino di diversi club importanti sia di Serie A che soprattutto all'estero. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Mediaset Premium, a RMC Sport pare che il Manchester City di Pep Guardiola abbia lanciato un vero e proprio assalto a questo forte centrocampista. Secondo quanto riporta il giornalista pare però che il club azzurro non lascerà partire il regista ex Hellas Verona a partire per meno di sessanta milioni di euro. Jorginho è un calciatore dotato di grandissima tecnica e intelligenza oltre a una personalità che l'ha spinto a conquistare anche la maglia della nazionale azzurra, in campo anche nell'ultima brutta partita contro la Svezia che ha sottolineato l'estromissione dai prossimi Mondiali.

AG.CONSIGLI: PARTE SOLO PER FARE IL TITOLARE

Tra i nomi di portieri che circolano per il calciomercato del Napoli c'è anche quello di Andrea Consigli. Gli azzurri dovranno completamente ricostruire questo ruolo perché oltre a Pepe Reina, destinazione Milan, partiranno probabilmente anche Luigi Sepe e Rafael. C'è quindi urgenza di trovare un titolare, ma anche due riserve. Per il ruolo di numero uno negli ultimi giorni si è parlato molto di Bernd Leno del Bayer Leverkusen. Come secondo appunto è stato fatto il nome del portiere del Sassuolo, con il suo agente Andrea D'Amico che ha parlato a Radio CRC durante la trasmissione Si Gonfia la rete: "Se il Napoli vuole Andrea Consigli sanno chi chiamare. Non ho mai ricevuto nessuna offerta, ma ovunque andrà Consigli lo farà solo per giocare da titolare". L'agente si pronuncia anche sul possibile addio di Maurizio Sarri dal Napoli: "E' quasi impossibile dare un pronostico, ma bisogna capire quali sono le effettive alternative e quali sia la volontà del Presidente".

