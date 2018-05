Calciomercato Roma/ News, Monchi lavora ai rinnovi di Alisson e Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, il direttore sportivo spagnolo Monci lavora ai rinnovi del brasiliano Alisson Becker e a Lorenzo Pellegrini. Talisca però sembra sfumare dal mirino del club giallorosso.

20 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Il direttore sportivo spagnolo della Roma Monchi sta iniziando a lavorare per il rinnovo di alcuni pezzi pregiati della squadra. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il dirigente capitolino sia a un passo dal rinnovo di Lorenzo Pellegrini, soprattutto per cercare di alzare una clausola rescissoria che al momento mette in crisi il club. Infatti con una cifra molto bassa il calciatore potrebbe salutare già dal mese prossimo, cosa che la società vuole assolutamente evitare. Diverso è il discorso da fare per Alisson Becker che il club vuole assolutamente blindare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la società pare pronta a rinnovare il suo accordo per ora fino al 30 giugno 2021. A questo prolungamento sarà ovviamente predisposto un adeguamento sui 3.5 milioni di euro netti all'anno. Il Real Madrid da tempo sta valutando il suo acquisto, ma la Roma non lo farà partire per meno di 80 milioni.

SFUMA TALISCA

La Roma ha messo nel mirino per il prossimo calciatore il giovane Talisca, giocatore dotato di grande personalità e che in questa stagione con il Besiktas ha dimostrato tutte le sue qualità. Il calciatore però al momento sembra essere più lontano dai capitolini. Ne ha parlato il tecnico del club turco a Milliyet, sottolineando: "Già dal calciomercato di gennaio si sapeva che a fine stagione sarebbe andato via. Mi dispiace perché sarei stato felice di vederlo ancora con noi ma c'è un accordo. Non posso dire però dove giocherà, vi dico solo che il prossimo anno potrebbe sfidare Cenk Tosun che a gennaio si è trasferito in Inghilterra all'Everton. Wolverhampton? Non dovete guardare al fondo della classifica, ma alla cima". Queste parole tagliano decisamente fuori dai piani la Roma di Eusebio Di Francesco e aprono le piste verso Manchester City e Manchester United.

