Perin "disperato" prima della Juventus: “Perché Milan e Napoli non mi vogliono?”/ Sfogo durante scherzo Iene

Perin snobba la Juventus: “Perché il Napoli non mi vuole?” La confidenza a Bertolacci durante scherzo Iene rivela un retroscena di calciomercato. Chissà come la prenderanno i bianconeri...

20 maggio 2018 Silvana Palazzo

Mattia Perin (Foto: LaPresse)

Mattia Perin è conteso da Juventus e Napoli, ma il portiere del Genoa sembra avere una preferenza. È quanto emerge dal servizio che il programma “Le Iene” ha realizzato per fare uno scherzo al giovane calciatore. In una conversazione a casa sua con il compagno di squadra Andrea Bertolacci il portiere si è lasciato andare ad una riflessione: «Il Milan prende Reina e il Napoli vuole Leno o Rui Patricio. Io non mi capacito: perché non prendono me? Comincio a pensare che sono scarso». Bertolacci dal canto suo sposta la conversazione, consapevole delle riprese per lo scherzo. Le sue dichiarazioni però non sono affatto passate inosservate, anzi sono destinate a far discutere, perché in quelle confidenze non c'è alcun riferimento alla Juventus. A prescindere dal club bianconero, dalle sue parole traspare un certo disappunto per le scelte di calciomercato del Napoli. Chissà cosa ne pensa la Juventus, che evidentemente non è la prima scelta di Perin...

PERIN TRA JUVENTUS E NAPOLI? MA SPUNTA UNO SFOGO...

Oggi intanto Mattia Perin ha salutato i tifosi del Genoa: è scesa anche qualche lacrima sul volto del portiere, a causa della commozione. L'unica cosa che sembra certa al momento è il suo addio. «Ci sono delle probabilità che vada via, non so dove, vediamo nei prossimi giorni cosa succederà», ha ammesso oggi ai microfoni di Sky Sport. «In qualunque grande club avrò un collega che è un grande portiere, ci sarà da giocarmi il posto in qualunque squadra andrò. Suderò la maglia tutti i giorni e cercherò di mettere in difficoltà chiunque, anche questo mi farà crescere», ha poi aggiunto Perin. Resta da capire se andrà alla Juventus o al Napoli: «Il Napoli sicuramente lo vuole, qualcosa anche all'estero, la prima a muoversi è stata la Juve, poi anche anche il Napoli, la parola del calciatore ha qualche peso, bisogna trovare la quadra su tutto», ha dichiarato il direttore generale del Genoa, Perinetti, a Premium Sport.

