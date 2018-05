Kluivert alla Roma? / Calciomercato news, distanza di 5 milioni tra domanda e offerta

Kluivert alla Roma? Calciomercato news, distanza di 5 milioni di euro tra la domanda dell'Ajax e l'offerta della squadra giallorossa. Il figlio di Patrick pronto a sbarcare in Italia.

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Kluivert alla Roma?

Justin Kluivert sembra davvero a un passo dall'approdo alla Roma. Sarebbe molto interessante vedere il figlio di Patrick Kluivert in Serie A, pronto a fare il grande salto di qualità dopo un inizio di carriera decisamente interessante. Si tratta di un'ala sinistra classe 1999 in grado di saltare l'uomo e colpire con entrambi i piedi. Abile a giocare anche a destra è un calciatore eclettico e dotato di buona fantasia. Sarebbe perfetto per il 4-3-3 o il 4-2-3-1 che abbiamo visto in questa stagione con Eusebio Di Francesco. E' un giocatore rapido e dotato di grande intelligenza. In Italia sicuramente alzerebbe l'asticella per diventare uno dei migliori calciatori europei come il suo agente Mino Raiola sottolinea ormai da un bel po' di tempo. Justin Kluivert ha anche due fratelli che giocano a calcio cioè Quincy e Ruben rispettivamente nelle giovanili di Vitesse e Afc Amsterdam.

DISTANZA DI 5 MILIONI TRA DOMANDA E OFFERTA

Justin Kluivert sembra davvero molto vicino alla Roma di Eusebio Di Francesco, potrebbe essere lui il primo colpo di calciomercato dell'estate giallorossa 2018. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che ci sia al momento una distanza di cinque milioni tra la domanda dell'Ajax e l'offerta. I lancieri infatti chiedono 20 milioni di euro, mentre la squadra di Monchi ne mette sul piatto 15. Va ricordato che il giovane calciatore classe 1999 ha un contratto in scadenza 2019 e proprio per questo la Roma è forte di fronte alla trattativa anche se si dovrà guardare dalla concorrenza. Sono diversi i club infatti che da diverso tempo hanno messo nel mirino il calciatore e potrebbero inserire nell'affare. Va ricordato poi che il procuratore del calciatore è Mino Raiola che è sempre ben disposto a portare i suoi giovani campioni in Italia per fare il salto di qualità e poi andare in un top club europeo a guadagnare molti soldi, un po' come accaduto per Paul Pogba.

