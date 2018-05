Cesare Prandelli nuovo allenatore Udinese/ Tudor non viene confermato: l'ex CT della Nazionale torna in Italia

Cesare Prandelli sarà il nuovo allenatore dell'Udinese: la società friulana ha deciso di non confermare Igor Tudor e dunque apre al ritorno in Italia dell'ex CT della nostra Nazionale

25 maggio 2018 Claudio Franceschini

Cesare Prandelli sarà il nuovo allenatore dell'Udinese (Foto LaPresse)

Sarà Cesare Prandelli il nuovo allenatore dell’Udinese: colpo di calciomercato per la società friulana, che riporta in Italia l’ex allenatore della Nazionale. Non ci sarà quindi la conferma per Igor Tudor: l’avventura del croato, ex calciatore della Juventus, termina dunque dopo poche settimane e nonostante una salvezza che si era fatta complicata e che è stata archiviata all’ultimo turno del campionato. Per Prandelli una nuova sfida, l’ennesima nella nostra Serie A: il tecnico di Orzinuovi si rimette in corsa dopo le esperienze all’estero, vissute con Galatasaray, Valencia e Al-Nasr. Avventure che a dire il vero non sono andate come sperato: nel primo e nel terzo caso Prandelli è stato esonerato, mentre a Valencia era stato lui a dimettersi per le divergenze con la società in termini di calciomercato. Adesso l’allenatore cercherà di far tornare l’Udinese sui livelli che aveva raggiunto con Francesco Guidolin: difficile che la famiglia Pozzo gli chieda subito di tornare in Europa, ma certamente l’aspirazione della società friulana è quella. Restano ancora da capire le cifre dell’accordo, che non è ufficiale ma sembra arrivare a passi spediti verso la sua definitività.

PRANDELLI NUOVO ALLENATORE UDINESE: TORNA IN ITALIA

Dunque Cesare Prandelli fa il suo ritorno in Italia: proprio con la Nazionale aveva vissuto il suo ultimo momento nel nostro Paese. Un’esperienza che gli aveva regalato la finale agli Europei, inattesa ma arrivata con pieno merito; poi però anche la cocente e deludente eliminazione al primo turno dei Mondiali, con tante controversie circa il ruolo di Mario Balotelli (da allora e fino a pochi giorni fa mai più convocato in azzurro) e su altre scelte, tanto da portare alle dimissioni dal ruolo di CT. Prandelli però va anche ricordato per quanto fatto in altre piazze: soprattutto alla Fiorentina, dove ha riportato la squadra viola a conoscere l’Europa (semifinale di Coppa UEFA) e a essere una delle squadre più divertenti in Italia. Ci sono poi le promozioni dalla Serie B arrivate con Verona e Venezia, la qualificazione all’Intertoto con gli scaligeri e due quinti posti con un Parma che non era più la potenza della seconda metà degli anni Novanta. Sono passate tante stagioni da allora: riuscirà Prandelli a riportare l’Udinese sui livelli che ha conosciuto nel passato recente?

